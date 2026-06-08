به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده از اجرای پروژه توسعه شبکه جمعآوری فاضلاب در شهر آمل با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در قالب این طرح، سه هزار و ۸۰۰ متر شبکه جدید فاضلاب در خیابان شهید محمدعلی (منطقه اسپیاری) در دست اجراست.
برارزاده با بیان اینکه توسعه زیرساختهای فاضلاب از مهمترین برنامههای شرکت در راستای ارتقای شاخصهای بهداشتی، حفاظت از محیط زیست و بهبود سطح خدماترسانی است، افزود: عملیات اجرایی این پروژه با استفاده از لولههایی به قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر و در عمق حدود ۴ متر در حال انجام است.
او اعتبار اختصاصیافته برای اجرای این طرح را ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: اجرای این پروژه نقش مهمی در توسعه زیرساختهای فاضلاب شهری و افزایش ظرفیت خدماترسانی در این بخش خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به روند توسعه شبکه فاضلاب در آمل خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۵ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب در سطح این شهر اجرا شده و با تکمیل فازهای جدید، روند توسعه این زیرساخت مهم با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
برارزاده با بیان اینکه پس از بهرهبرداری از این پروژه، حدود دو هزار مشترک از مزایای آن بهرهمند خواهند شد، تصریح کرد: تکمیل این طرح علاوه بر توسعه زیرساختهای فاضلاب، نقش مؤثری در ارتقای بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست، صیانت از منابع آب و بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه خواهد داشت.
او همچنین بر تسریع در روند اجرای پروژه با رعایت کامل الزامات فنی، ایمنی و کیفی تأکید کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب مازندران اجرای طرحهای زیربنایی در حوزه آب و فاضلاب را با هدف توسعه پایدار، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیازهای زیرساخت.
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