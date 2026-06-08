نیم میلیون درخواست مددجویان بهزیستی در یک سال

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از سازمان بهزیستی، اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف در سال ۱۴۰۴ شبکه‌ پاسخگویی و ارتباط مستقیم با جامعه هدف را مدیریت کرده است و علاوه بر رسیدگی به مراجعات حضوری از طریق میزهای خدمت، سامانه‌های ارتباطی، مکاتبات اداری و تعامل با نهادهای مختلف، مطالبات مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش را پیگیری و ساماندهی کرد.

آرزو فاتحی رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی، گفت: در سال گذشته ۴ هزار و ۱۲۸ نفر به صورت مستقیم پذیرش، مصاحبه، هدایت و راهنمایی شدند و بیش از ۶ هزار و ۱۵۰ مکاتبه اداری در این حوزه انجام شد. ۲ هزار و ۱۲ مکاتبه مربوط به دفتر مقام معظم رهبری، یک‌هزار و ۹۴ مکاتبه حوزه ریاست، ۴۰۲ مکاتبه نهاد ریاست جمهوری و ۹۶ مکاتبه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توسط این اداره مورد رسیدگی قرار گرفت.

حمایت موردی از دو هزار مددجوی معرفی شده از مجلس

یکی از اقدامات در سال ۱۴۰۴ رسیدگی به درخواست‌های ارجاعی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. در این مدت ۲ هزار و ۱۹۴ مددجوی معرفی شده از حوزه مجلس پس از بررسی پرونده، اخذ مستندات و تهیه گزارش مددکاری از کمک موردی بهره‌مند شدند که مجموع پرداختی انجام شده برای این افراد بیش از ۴۳ میلیارد و ۴۹۴ میلیون تومان بوده است.

معیشت مهم‌ترین دغدغه مراجعان

بررسی آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد موضوعات معیشتی همچنان مهم‌ترین مطالبه جامعه هدف بهزیستی است از مجموع ۵۰۷ هزار و ۸۴۱ درخواست ثبت شده در میزهای خدمت سراسر کشور، ۱۳۵ هزار و ۴۶۹ درخواست مربوط به مسائل معیشتی بوده است.

پس از آن، موضوع درمان با ۱۰۶ هزار و ۲۴۲ درخواست، سایر خدمات با ۱۰۷ هزار و ۱۶۵ درخواست، مسکن با ۵۱ هزار و ۱۶۷ درخواست، کمک لوازم توانبخشی با ۵۰ هزار و ۳۴۴ درخواست، اشتغال با ۴۱ هزار و ۷۶۸ درخواست و کمک هزینه حق پرستاری با ۱۵ هزار و ۶۸۶ درخواست در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد نیازهای اقتصادی و درمانی همچنان سهم عمده‌ای از مطالبات جامعه هدف سازمان بهزیستی را به خود اختصاص داده‌اند.

بیش از نیم میلیون درخواست در میزهای خدمت

میزهای خدمت حضوری و مردمی یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباط مستقیم سازمان بهزیستی با مردم در سال ۱۴۰۴ بوده است در این مدت بیش از ۵۰۷ هزار درخواست در قالب میزهای خدمت در سراسر کشور ثبت و بررسی شد.

استان فارس با ۵۵ هزار و ۸۷۶ درخواست، زنجان با ۵۵ هزار و ۵۳۴ درخواست، لرستان با ۵۴ هزار و ۶۳۱ درخواست و سیستان و بلوچستان با ۴۹ هزار و ۳۶۸ درخواست بیشترین حجم مراجعه به میزهای خدمت را به خود اختصاص داده‌اند.

یکی از مهم‌ترین روندهای قابل مشاهده در عملکرد سال ۱۴۰۴، افزایش استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و خدمات غیرحضوری است.در بخش پیشخوان مجازی، استان اصفهان با ثبت ۹۷ هزار و ۳۶۷ درخواست فاصله قابل توجهی با سایر استان‌ها دارد. پس از آن هرمزگان با ۱۷ هزار و ۳۵۳ درخواست، کرمانشاه با ۱۰ هزار و ۵۰۰ درخواست، فارس با ۸ هزار و ۵۲۵ درخواست و سیستان و بلوچستان با ۷ هزار و ۲۴۸ درخواست قرار گرفته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد بخشی از فرآیند پاسخگویی به جامعه هدف به سمت بسترهای الکترونیکی در حال حرکت است و می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های مراجعه حضوری، دسترسی عادلانه‌تر به خدمات را نیز فراهم کند.

در حوزه ملاقات‌های مردمی نیز اصفهان با ۴ هزار و ۵۶۴ درخواست، مازندران با ۲ هزار و ۲۱۴ درخواست و ایلام با ۲ هزار و ۱۵۴ درخواست بیشترین مراجعات را ثبت کرده‌اند.

همچنین در سامانه ارتباط مردمی دولت (سامد)، استان کرمانشاه با ۳ هزار و ۱۹۰ ارجاع، ایلام با ۲ هزار و ۲۷۳ ارجاع و خوزستان با یک‌هزار و ۷ ارجاع بیشترین حجم پیگیری مطالبات مردمی را داشته‌اند.

تمرکز بر پذیرش و خدمات حمایتی

بر اساس گزارش عملکرد، تهران با ۳ هزار و ۸۵۶ مورد، خراسان رضوی با ۳ هزار و ۵۵ مورد و ایلام با یک‌هزار و ۴۶۶ مورد بیشترین پذیرش در مراکز شبانه‌روزی را به خود اختصاص داده‌اند.

اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف در سال گذشته علاوه بر رسیدگی به درخواست‌ها، جلسات تخصصی متعددی برای بهبود فرآیندهای پاسخگویی، توسعه سامانه‌های پیشخوان مجازی، بازنگری شرح وظایف و جلب مشارکت خیرین و نهادهای حمایتی برگزار کرد. همچنین پایش مستمر عملکرد استان‌ها و تهیه گزارش‌های مدیریتی به منظور تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی مدیران ارشد سازمان در دستور کار قرار داشت.

برنامه‌های تحولی سال ۱۴۰۵ اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف بر چهار محور اصلی استوار شده است؛ توسعه و تقویت میز خدمت الکترونیک، اجرای طرح تمرکززدایی خدمات اجتماعی، مدیریت هدفمند مراجعات به ستاد مرکزی و تقویت نظام پایش و ارزیابی عملکرد استان‌ها.

همچنین توسعه تعامل با خیرین، گروه‌های جهادی و نهادهای اجتماعی به منظور افزایش کیفیت خدمات و پوشش بهتر نیازهای خاص مددجویان در محلات مختلف کشور از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال آینده است.

حرکت از پاسخگویی متمرکز به حکمرانی محلی خدمات اجتماعی

آنچه از مجموعه آمارها و برنامه‌های اعلام شده برمی‌آید، حرکت تدریجی سازمان بهزیستی از الگوی پاسخگویی متمرکز به سمت حکمرانی محلی و خدمات هوشمند است. افزایش اختیارات استان‌ها، توسعه پیشخوان‌های مجازی، کاهش مراجعات غیرضروری به ستاد و تقویت مشارکت‌های اجتماعی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های اجرایی، دسترسی جامعه هدف به خدمات را تسهیل کند.