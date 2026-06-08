نجات ۸ نفر از حریق منزل مسکونی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم محسن فیروزی اظهار کرد: این حریق ظهر امروز(۱۸ خردادماه) رخ داد و ایستگاه‌های آتش‌نشانی۳۱، ۱۷ و ۷ بلافاصله به محل اعزام شدند.

مدیر منطقه ۵ عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: در این حادثه ۸ نفر شامل ۴ خانم، ۳ پسر بچه و یک دختر ۱۲ ساله محبوس شده بودند و در بین محبوسین، مصدومی که دچار ایست قلبی شده بود با انجام موفقیت‌آمیز CPR توسط نیروهای آتش نشان و اورژانس، احیا و برای مراقبت‌های ویژه به بیمارستان منتقل شد.

وی بیان کرد: نیروهای عملیاتی با استفاده از تجهیزات تنفسی و نردبان‌های هیدرولیکی، عملیات نجات را انجام دادند و تمامی ۸ نفر محبوس خارج و مصدومین حادثه نیز جهت کنترل و تکمیل فرایند درمان توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

فیروزی تاکید کرد: حریق از طبقه همکف آغاز شده بود اما سرعت عمل آتش نشانان مانع از گسترش بیشتر حریق به طبقات فوقانی شد.

مدیر منطقه ۵ عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود:علت حادثه در دست بررسی است.