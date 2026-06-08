به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار وزیر جهاد کشاورزی با مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، ضمن بررسی وضعیت تامین کالاهای اساسی، بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای حفظ امنیت غذایی تأکید شد.

محمد مخبر در این دیدار با اشاره به تلاش‌های دولت و رئیس‌جمهور در پیگیری نیازها و مایحتاج عمومی، توجه ویژه به امنیت غذایی و سفره مردم را از مهمترین اولویت‌های کشور در مقابله با توطئه‌های دشمن پس از شکست میدانی او خواند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، پیشنهاد استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان در زنجیره تأمین تا توزیع را براساس تجربه دولت سیزدهم راه‌گشا و بهره‌ور دانست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تحریم‌شکن خواندن ظرفیت ژئواستراتژیک جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با توجه به وسعت سرزمینی و وجود کشورهای مختلفی که در همسایگی ما هستند، هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم.

مشکلی در تامین سبد غذایی نداریم

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار با تشریح اقدامات این وزارتخانه و دولت گفت: با وجود فشارهای جنگ، از همه ظرفیت‌های دولتی و خصوصی برای تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها استفاده شده و در زنجیره غذایی مشکل نداریم.

این مقام عالی وزارت افزود: تولید داخلی و مسیرهای متنوع واردات کفایت می‌کند و با اقدامات مضاعف مشکلات رفع می‌شود.