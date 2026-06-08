حملات پهپادی همزمان حزب الله و انصارالله به شمال و جنوب اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای هشدار در شهر ایلات در جنوب سرزمین های اشغالی به صدا درآمده است.

بر اساس این اعلام، فعال شدن آژیرها در پی نگرانی از احتمال نفوذ یک پهپاد به حریم هوایی منطقه صورت گرفته است.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که آژیر هشدار در شهر ایلات در جنوب اسرائیل پس از شلیک یک فروند پهپاد از خاک یمن به صدا درآمده است.

روزنامه اسرائیل هیوم نیز اعلام کرد که فعال شدن سامانه هشدار در ایلات به دلیل نگرانی از نفوذ این پهپاد به حریم هوایی اسرائیل بوده است.

همزمان، منابع خبری صهیونیستی نیز از فعال شدن آژیرهای هشدار در منطقه شومیرا در شمال اسرائیل خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، علت این هشدارها احتمال نفوذ پهپاد [از سوی لبنان و توسط حزب الله] به آسمان این منطقه اعلام شده است.

فعال شدن آژیرهای هشدار در چندین شهرک جلیل غربی در شمال اسرائیل



جبهه داخلی اسرائیل همچنین اعلام کرد آژیرهای هشدار در چندین شهرک جلیل غربی در شمال سرزمین های اشغالی و به دنبال احتمال نفوذ پهپاد بار دیگر به صدا درآمد.