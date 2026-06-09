به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه صبح سه شنبه در حاشیه بازدید میدانی از نهالستان گرمسیری دهلران و بررسی وضعیت طرحهای زراعت چوب، اظهار کرد: خوشبختانه عملکرد منابع طبیعی شهرستان در حوزه توسعه جنگلکاری و زراعت چوب رضایتبخش بوده و باید این مسیر با جدیت و شتاب بیشتری ادامه یابد.
فرماندار ویژه دهلران با اشاره به اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد اصله درخت، تصریح کرد: اقدامات ارزشمندی که تاکنون با همافزایی ادارات، کشاورزان و عموم مردم در سطح شهرستان رقم خورده، نشاندهنده مسئولیتپذیری بالای شهروندان در صیانت از عرصههای ملی و محیط زیست است.
یگانه افزود: پیوند میان دستگاههای اجرایی و مردم، راهکار اصلی موفقیت در حفاظت از منابع طبیعی است و این ظرفیت در دهلران بهخوبی فعال شده است.
نماینده عالی دولت در شهرستان دهلران ضمن قدردانی از اقدامات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص اقلیمی و آبوهوایی دهلران، توسعه فضای سبز و کاشت درخت باید مبتنی بر انتخاب گونههای سازگار باشد که خوشبختانه در نهالستان گرمسیری شهرستان، اقدامات کارشناسی و قابل توجهی در این خصوص صورت گرفته است.
یگانه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به گستردگی عرصههای بیابانی و وجود کانونهای بحرانی فرسایش بادی در این شهرستان، گفت: مبارزه با بیابانزایی همچنان یکی از اولویتهای حیاتی و غیرقابلاغماض برای دهلران است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، نیاز به تخصیص اعتبارات ملی دوچندان است و مدیریت ارشد شهرستان نیز در شورای برنامهریزی، نگاه ویژهای به تأمین منابع برای تقویت طرحهای بیابانزدایی و حفاظت از اراضی ملی خواهد داشت تا از پیشروی کانونهای گردوغبار و تخریب سرزمین جلوگیری شود.
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