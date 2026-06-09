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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب پس از دهه اول محرم برگزار می‌شود

مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب پس از دهه اول محرم برگزار می‌شود

ستاد بزرگداشت عروج رهبر شهید انقلاب، گمانه‌زنی‌ها درباره زمان و جزئیات مراسم وداع، تشییع و تدفین را رد کرد و اعلام نمود این مراسم بعد از دهه اول محرم و با هماهنگی نهایی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار گمانه‌زنی‌ها و شایعات متعدد در فضای رسانه‌ای، ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، جزئیات مراسم را تشریح کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

با توجه به برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ی انجام شده برای برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه و شهدای خانواده‌ی رهبر انقلاب اسلامی، به‌اطلاع می‌رساند گمانه‌زنی‌ها و شایعات منتشرشده در فضای رسانه‌ای داخل و خارج کشور درخصوص زمان و جزئیات مراسم مذکور که موجب ابهام بسیاری از علاقه‌مندانِ به حضور در این رویداد عظیم شده، فاقد اعتبار است.

با عنایت به سیره‌ رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف در اقامه‌ عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام و اهمیت برپایی عزاداری‌های این ایام در اقصی‌ نقاط ایران و جهان؛ مراسم وداع، تشییع و تدفین آن یگانه‌ دوران بعد از دهه‌ اول محرم و هماهنگی‌های نهایی دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم عزیز عزادار برگزار خواهد شد.

جزئیات این مراسم، متعاقباً در فاصله‌ زمانی مناسب توسط این ستاد اعلام خواهد شد.

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی

۱۹ خرداد ۱۴۰۵

کد مطلب 6854869

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
      6 1
      پاسخ
      دنیا دیگر نظیرش را نخواهد دید
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
      4 1
      پاسخ
      یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد
    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
      3 1
      پاسخ
      حضرت ایشان بزرگترین خدمت به جهان اسلام پس ازحضرت امام(ره)کردند
    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
      4 1
      پاسخ
      عشق اول وبی پایان
    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
      7 1
      پاسخ
      برهمه ماتکلیف شرعی است تاباحضورخودبه چشم دشمنان خارواردکنیم ومقامات عالیه بزرگترین رهبرقرن راتکربم کنیم

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