به گزارش خبرنگار مهر، حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز ۱۹ خردادماه در این وزارتخانه برگزار شد، اظهار کرد: وزارت ارتباطات در دولت دو پروژه بزرگ زیرساختی را در دستور کار دارد که خبرنگاران حوزه تخصصی ارتباطات کاملاً به آن مشرف هستند و هیچ راهی برای توسعه ارتباطات کشور وجود ندارد مگر اینکه این دو پروژه به سرانجام برسد.

وی افزود: در حوزه ثابت، پروژه بزرگ فیبر نوری در دستور کار است که در صورت طرح پرسش، جزئیات بیشتری درباره آن ارائه می‌شود. در حوزه سیار نیز نسل پنجم ارتباطات باید به‌صورت ویژه پیگیری شود و برنامه‌ریزی‌ها نیز بر همین اساس انجام شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: منابع اصلی ارتباطات سیار، فرکانس است و تا زمانی که فرکانس در اختیار قرار نگیرد، امکان توسعه ارتباط سیار وجود ندارد. فرکانس نیز یک منبع تقریباً کمیاب است و با توجه به شرایطی که امروز در کشور ما حاکم است و شرایطی که در دوره جدید وزارت ارتباطات تحویل گرفته شد، بخش بیشتری از بار ترافیکی کشور روی شبکه سیار قرار دارد.

فتاحی ضمن اشاره بر اینکه این وضعیت برخلاف روندهای جهانی است، گفت: در دنیا عمدتاً بستر ثابت و شبکه فیکس باید بار ترافیک کشور را حمل کند، اما در ایران به دلیل شرایط و کیفیت پایین شبکه ثابت و همچنین توسعه‌ای که در حوزه سیار اتفاق افتاده، این تعادل به هم خورده است.

وی تصریح کرد: منابع فرکانسی کشور در وضعیت اشباع قرار داشت و نخستین اقدامی که در دوره جدید انجام شد، اختصاص فرکانس‌های نسل پنجم بود که در اختیار اپراتورها قرار گرفت و خریدهای اپراتورها نیز بر همین اساس آغاز شد. البته همان‌طور که اشاره شد، اپراتورها در تأمین تجهیزات با مشکلاتی مواجه هستند، اما این موضوع در حال پیگیری است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: تعهد تکلیفی و برنامه‌ای ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۷، ۷۵ درصد شبکه کشور به نسل پنجم ارتباطات مجهز شده باشد. این موضوع به‌صورت شفاف در پروانه‌های فرکانسی واگذارشده به اپراتورهای ارتباطی کشور مشخص شده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بر اجرای آن نظارت می‌کند.

فتاحی گفت: همان‌طور که در تجربه کاربری نیز مشاهده می‌شود، در حال حاضر در شهر تهران از ارتباطات نسل پنجم استفاده می‌شود. البته این موضوع جزئیات دیگری نیز دارد؛ از جمله پشتیبانی گوشی‌ها از نسل پنجم ارتباطات. پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، دو تا سه مورد از برندهای اصلی گوشی تلفن همراه با مذاکرات انجام‌شده با نمایندگان رسمی آنها فعال شدند و از برخی مدل‌های گوشی به بعد، با به‌روزرسانی نرم‌افزاری، امکان استفاده از نسل پنجم فراهم شد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه شبکه سیار و شبکه فیبر نیز در دستور کار قرار گرفته است و مقررات‌گذاری لازم انجام شده تا حتی دسترسی شبکه‌های ثابت نیز از طریق سیار و نسل پنجم به‌صورت ویژه دنبال شود؛ موضوعی که واگذاری کانکشن‌های مبتنی بر این فناوری را افزایش می‌دهد.

انحرافاتی از چارچوب مصوبه اینترنت پرو اتفاق افتاد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینترنت پرو توضیح داد و گفت: مصوبه‌ای برای تسهیل ارتباطات کسب‌ و کارها تدوین شد، چرا که اینترنت همان‌ طور که برای تمامی اقشار جامعه حائز اهمیت است، برای کسب ‌و کارها نیز اهمیتی ویژه دارد و تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده بود.

وی افزود: با این حال در مراحل اجرا، انحرافاتی از چارچوب مصوبه صورت گرفت که پیامدهای منفی به همراه داشت و مهم‌ترین آن ایجاد حس نارضایتی و تبعیض در میان مردم بود.

فتاحی تصریح کرد: پس از این اتفاقات، با ورود قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع بررسی شد و به مواردی که خارج از تعرفه‌ های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات به کاربران نهایی و غیر از کسب ‌و کارها ارائه شده بود (گران فروشی) ورود شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی گفت: مقرر شد که این طرح اصلاح شود و در صورت نیاز ادامه پیدا کند و حتی اگر که دیگر نیازی به آن نیست و چون به هر حال چارچوب شرایط اجرای آن طرح، دستِ‌کم چارچوب بحران و شرایط امنیتی است، اگر اصلاً نیازی نیست، کاملاً متوقف شود.

وی همچنین درباره مبالغ اضافه دریافت شده در طرح «اینترنت پرو» تصریح کرد: بعد از تایید مراجع قضایی، اپراتور موظف است مبالغی را که کاربران خارج از تعرفه‌های قانونی پرداخت کرده‌اند، پیگیری کرده و در حساب آن‌ها کارسازی کند.