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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

اندیشه‌های ملاصدرا در مراغه واکاوی شد

اندیشه‌های ملاصدرا در مراغه واکاوی شد

مراغه- آیین بزرگداشت ملاصدرا با حضور استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان فلسفه در مراغه برگزار شد و طی آن ابعاد مختلف اندیشه‌های این فیلسوف برجسته بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت حکیم ملاصدرا، فیلسوف برجسته جهان اسلام و بنیان‌گذار حکمت متعالیه صبح یکشنبه در کتابخانه عمومی اوحدی مراغه‌ای برگزار شد و طی آن صاحب‌نظران حوزه فلسفه به بررسی ابعاد مختلف اندیشه‌های ملاصدرا و جایگاه آن در جهان معاصر پرداختند.

مرتضی شجاری، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تبریز نیز در سخنرانی خود با موضوع «ملاصدرا و اهمیت دنیا؛ دنیا زندان یا مدرسه»، فلسفه ملاصدرا را دارای ظرفیت‌های مهمی برای پاسخگویی به نیازهای انسان معاصر دانست و گفت: اندیشه ملاصدرا با تبیین حقیقت انسان، سیالیت وجود و امکان تکامل در دنیا، نگاه متفاوتی به زندگی و جهان پیش روی انسان قرار می‌دهد.

وی با اشاره به نظریه «حرکت جوهری» در فلسفه صدرایی، دنیا را بستری برای رشد و کمال انسان توصیف کرد و افزود: این نگرش می‌تواند در کاهش بسیاری از بحران‌ها، ناهنجاری‌ها و احساس بی‌معنایی در زندگی انسان امروز مؤثر باشد.

شجاری همچنین به جایگاه تاریخی مراغه در عرصه علم و فلسفه اشاره کرد و گفت: مراغه به برکت فعالیت‌های علمی خواجه نصیرالدین طوسی و تأسیس رصدخانه تاریخی این شهر، یکی از کانون‌های مهم تمدنی و علمی جهان اسلام بوده و بسیاری از جریان‌های فکری و هنری بعدی از این مکتب تأثیر پذیرفته‌اند.

پری اسدی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مراغه نیز با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در توسعه فرهنگ گفت‌وگو و اندیشه‌ورزی اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی مراغه طی سال‌های اخیر به محلی برای گردهمایی اندیشمندان و برگزاری نشست‌های تخصصی علوم انسانی تبدیل شده‌اند.

اسدی افزود: برگزاری برنامه‌های هفتگی متناسب با نیازهای جامعه، نشست‌های تخصصی در حوزه علوم انسانی و همچنین بزرگداشت مفاخر فرهنگی و ادبی همچون فردوسی، نظامی گنجوی، بیهقی و ملاصدرا از جمله برنامه‌های مستمر کتابخانه‌های عمومی شهرستان مراغه است.

وی استقبال استادان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان از این‌گونه برنامه‌ها را عامل تداوم برگزاری رویدادهای فرهنگی دانست و گفت: حضور پرشور مخاطبان در برنامه‌های اندیشه‌محور، انگیزه‌ای برای توسعه و استمرار این مسیر فرهنگی در سال‌های آینده است.

گفتنی است آیین بزرگداشت ملاصدرا در مراغه در فضایی علمی و فرهنگی برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن بررسی ابعاد مختلف اندیشه‌های این فیلسوف نامدار، بر ضرورت ترویج تفکر فلسفی و بهره‌گیری از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی در گسترش فرهنگ اندیشه‌ورزی تأکید کردند.

اندیشه‌های ملاصدرا در مراغه واکاوی شد

کد مطلب 6866575

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