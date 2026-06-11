بررسی آخرین وضعیت روستاهای الحاقی تبریز در استانداری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر،در جلسه ای که عصر پنجشنبه به منظور بررسی وضعیت روستاهایی که طی یک دهه گذشته به محدوده شهر تبریز الحاق شده‌اند و همچنین روستاهای در دست الحاق مورد بررسی قرار گرفت.نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین استاندار ضمن بررسی چالش‌های موجود، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت این مناطق و رفع مشکلات خدمات‌رسانی به ساکنان آنها تأکید کردند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد شهرداری تبریز در خصوص روستاهایی که کد آبادی آنها حذف شده است، فرآیند نقل و انتقال و تحویل‌ را در اسرع وقت انجام داده و نسبت به ارائه خدمات شهری اقدام کند. همچنین مقرر شد وضعیت سایر روستاهای واقع در محدوده شهر در بازه زمانی مشخص تعیین تکلیف شود تا وقفه ای در ارائه خدمات عمرانی به این مناطق ایجاد نشود.

در ادامه این نشست، بر ضرورت رعایت مفاد طرح جامع شهر تبریز مصوب سال ۱۳۹۵ تأکید و مقرر شد طرح‌های تقسیماتی و تصمیمات مرتبط با توسعه شهری باید در چارچوب مصوبات طرح جامع دنبال شده و شهر و روستاهای واقع در حریم تبریز از یک نظام مدیریت واحد شهری تبعیت کنند.

علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تأکید بر رفع نظرات متعارض در مورد روستاهای مورد بحث، اظهار کرد: وضعیت این مناطق باید به صورت شفاف مشخص شود و روستاها یا به محدوده شهر الحاق شوند و یا به عنوان روستا به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین مهندس ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، با اشاره به وجود تعدادی از روستاها در محدوده قانونی شهر تبریز، گفت: کد آبادی برخی از این روستاها حذف شده و شهرداری باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تحویل آنها و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان اقدام کند.

در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان تعدادی از روستاهای مشمول این موضوع نیز به بیان مطالبات و انتظارات ساکنان پرداختند. آنان خواستار تسریع در تعیین تکلیف وضعیت مناطق خود شده و تأکید کردند، حداقل انتظار آنها از شهرداری تبریز، ارائه خدمات مورد نیاز در سطح خدمات دهیاری به ساکنان این روستاها بعد از الحاق به محدوده شهر می‌باشد که در اکثر مواقع ارائه نمی شود.