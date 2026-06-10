به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل امور آموزش دانشگاه ملی مهارت اعلام کرد: در راستای اجرای ابلاغیه معاونت آموزشی دانشگاه و مصوبات کمیته‌های آموزشی استان‌ها، فرآیند برگزاری کلاس‌های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی در دانشکده‌ها، آموزشکده‌های تابعه واحدهای استانی دانشگاه از نیمه خردادماه سال جاری آغاز شد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی دانشگاه از استان‌ها، این کلاس‌ها با هماهنگی اعضای هیئت علمی و مدرسان و با توجه به شرایط استان‌ها و شهرهای مختلف در حال برگزاری است. هدف از این اقدام، تقویت آموزش‌های مهارتی و افزایش سطح توانمندی‌های عملی دانشجویان، با توجه به ماهیت مهارتی دانشگاه و توجه ویژه به دروس عملی است.