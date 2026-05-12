به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، جشنواره سرآمدی آموزش این دانشگاه برگزار شد. در ابتدای این مراسم، غلامرضا زمانی با تشریح اهداف و مأموریتهای دانشگاه ملی مهارت با تأکید بر نقش آموزشهای مهارتی در توسعه کشور گفت: جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و پایدار، توجه به آموزشهای مهارتی به عنوان ضرورت و حلقه مفقوده کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که پیشرفت اقتصادی مرهون نیروی کار ماهر است و این نیرو حاصل آموزشهای مهارتی است.
وی گفت: کشور با ناترازی میان «علم و عمل» و همچنین «مدرکگرایی و اشتغالپذیری» مواجه است و آموزش مهارتی میتواند این شکاف را برطرف کند. دانشگاه ملی مهارت به عنوان تنها متولی دولتی آموزشهای مهارتی با حدود ۱۹۹ هزار دانشجو در ۱۷۰ دانشکده و در ۱۲۱ شهر کشور فعالیت میکند و مأموریت اصلی آن توسعه آموزشهای تقاضامحور، تربیت نیروی کار ماهر و ایجاد پیوند ساختاری میان آموزش، مهارت و محیط کار است؛ بهگونهای که بیش از ۶۴ درصد فارغالتحصیلان این دانشگاه بلافاصله جذب بازار کار میشوند.
زمانی در ادامه عنوان کرد: آموزش ها در دانشگاه ملی مهارت و سایر دانشگاه های مهارتی وقتی موفق است که نیروی فارغالتحصیل اشتغال پذیر، کارآفرین، ماهر و آماده کار باشد. دانشجوی توانمند حاصل نظام آموزشی پویا و اساتید توانمند است. در دانشگاه ملی مهارت، استاد صرفا انتقال دهنده دانش نیست بلکه مربی اخلاق حرفهای، مربی اشتغال آفرین حرفهای و مربی مهارت آموزی است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت با اشاره به برنامههای آینده دانشگاه گفت: رونمایی از چارچوب مهارتهای نرم دانشگاه ملی مهارت بهعنوان یک مگا پروژه در دستور کار قرار دارد؛ پروژهای که برای نخستینبار در کشور اجرا میشود و قرار است مهارتهای نرم در کنار مهارتهای فنی در برنامههای آموزشی نهادینه شود. از دیگر برنامههای دانشگاه، بازنگری در برنامههای درسی بر اساس نیاز بازار کار و بررسی راهاندازی رشتههای جدید از جمله حوزه بلاکچین است.
وی با اشاره به ظرفیت های موجود و توانمندی های اساتید و دانشجویان بیان کرد: دانشگاه ملی مهارت می تواند معمار دانشگاههای مهارتی کشور باشد و در زمینه هایی از جمله تعیین استانداردها، تضمین کیفیت، تربیت مربی کارآمد و پرورش دانشجوی ماهر نقش راهبری آموزشهای مهارتی کشور را ایفا کند.
زمانی همچنین با اشاره به سند هفتم توسعه مبنی بر افزایش سهم هنرستانها در نظام آموزشی، تأکید کرد که در صورت ورود بخشی از این دانشآموزان به دانشگاه ملی مهارت، ظرفیت فعلی پاسخگو نخواهد بود.
وی با اشاره به آسیب دیدن برخی آموزشکدهها درحملات اخیر گفت: با وجود این شرایط، دانشجویان در قالب گروههای جهادی به ارائه خدمات پرداختند و پس از آرام شدن شرایط کشور، کلاسهای عملی و امتحانات پایانترم به صورت فشرده برگزار خواهد شد.
در ادامه، کلباسی معاون آموزشی دانشگاه ملی مهارت، به تشریح بخشهای مختلف معاونت آموزشی و کارکردهای آن پرداخت.
وی همچنین به مهمترین اقدامات و دستاوردهای این معاونت در سال ۱۴۰۴ از جمله به: بازنگری آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی و برگزاری ۱۸ دوره توانمندسازی و بالندگی برای اعضای هیئت علمی اشاره کرد.
وی افزود: در مجموع از ۱۰۶ عضو هیئت علمی برگزیده در استانهای مختلف کشور تقدیر خواهد شد که مراسم نهایی آن در آینده برگزار میشود. همچنین امروز از ۱۰ سرآمد آموزشی استان تهران تقدیر میشود و در شهریور یا مهرماه نیز از دیگر منتخبین قدردانی به عمل خواهد آمد.
حجتالاسلام والمسلمین بنیانجوادی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز معلم و کارگر گفت: در این پیام بر دو نکته اساسی «افزایش مهارت و تدریس دانش» و «پیوند میان معلم و کارگر» تأکید شده است. او با انتقاد از وضعیت فعلی توزیع دانشجویان در رشتهها، خواستار نیازسنجی دقیق شد و گفت: برخی رشتهها نه مورد نیاز هستند و نه شغل مشخصی برای آنها وجود دارد؛ بنابراین ضرورتی برای ادامه آنها نیست و پذیرش دانشجو باید بر اساس محاسبات اصولی انجام شود. وی در پایان بر لزوم توجه ویژه به دانشگاه ملی مهارت تأکید کرد و گفت: عمل در کشور باید تابع علم باشد، نه برعکس.
گفتنی است در این مراسم از ۱۰ نفر از سرآمدان آموزشی هیئت علمی و حق التدریس واحدهای استان تهران تجلیل به عمل آمد.
