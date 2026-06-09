برگزاری نمایشگاه معماری حرمین شریفین در مکه مکرمه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه معماری حرمین شریفین شامل آثار تاریخی نادری است که مراقبت از کعبه مقدس را در دورههای مختلف اسلامی مستند میکند.
از جمله برجستهترین آنها، پلاکی از طلای خالص است که بیش از سه قرن پیش بالای دروازه کعبه مقدس را زینت داده است.
این پلاک که قدمت آن به سال ۱۷۰۷ میلادی برمیگردد از شش قطعه به هم پیوسته تشکیل شده است که بر روی یک پایه آهنی نصب شده و آیات قرآنی با خوشنویسی نفیس عربی بر روی آن حکاکی شده است.
این قطعه، نگاهی اجمالی به تاریخ معماری کعبه و سنتهای هنری حرمین شریفین در طول قرنها به بازدیدکنندگان ارائه میدهد.
این نمایشگاه، مراقبت و گسترش تاریخی مسجد الحرام و مسجد النبی را از طریق آثار باستانی نادر، قطعات معماری، عکسهای تاریخی و ماکتها مستند میکند.
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