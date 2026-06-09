به گزارش خبرگزاری مهر، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنانی اعلام کرد که بر این باور است دونالد ترامپ مانع از تبدیل شدن جنگ ایران به باتلاقی خواهد شد که ایالات متحده برای سال‌های آینده بدون هیچ ماموریت یا هدف مشخصی در آن گرفتار شود.

معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تلفنی اختصاصی با USA TODAY گفت: من کاملاً مطمئن هستم که حتی یک سال دیگر، اما مطمئناً نه سال‌ها بعد، در مورد مداخله آمریکا در ایران صحبت نخواهیم کرد.

جی دی ونس در ادامه اضافه کرد که کارزار ایالات متحده در ایران مانند جنگ‌ های طولانی مدت در عراق و افغانستان نخواهد بود، حتی با وجود اینکه مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری بدون هیچ پایانی ادامه دارد.

ونس با طرح ادعایی درباره آرزوهایش مدعی شد: فکر می‌ کنم موفق خواهیم شد. اگر این دیپلماسی در نهایت از هم بپاشد، رئیس‌ جمهور ابزارهای بیشتری در اختیار دارد. اما تا زمانی که این موضوع را به ماموریت اصلی یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متصل نگه داریم، به یک باتلاق تبدیل نخواهد شد.