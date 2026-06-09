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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

ورود پلیس به پرونده ۵۷ میلیاردی تخلف ارزی

ورود پلیس به پرونده ۵۷ میلیاردی تخلف ارزی

فرمانده انتظامی استان البرز از ایفای تعهد ارزی یک شرکت متخلف به میزان ۵۷ میلیارد ریال با ورود پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس البرز؛ سردار حمید هداوند در این رابطه گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده اقتصادی با موضوع دریافت ارز و عدم ایفای تعهدات ارزی به ارزش بیش از ۵۷ میلیارد ریال به پلیس امنیت اقتصادی، تیمی ویژه از کارآگاهان این پلیس بررسی موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی و جمع آوری مستندات متقن، مدیرعامل شرکت دریافت کننده ارز به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و تذکرات لازم در خصوص موضوع داده شد.
این مقام ارشد انتظامی گفت: با بررسی‌ها مشخص شد که این شرکت پس از ورود پلیس به موضوع نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرد.
فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هدف برخورد با مخلان اقتصادی تشکیل شده و تلاش می‌کنیم با شناسایی کسانی که قصد ضربه زدن به نظام مالی کشور را دارند، برخورد قاطع انجام شود.

کد مطلب 6855360

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