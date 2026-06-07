به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد با اشاره به پرواز بالگرد اورژانس برای انجام یک ماموریت در شهرستان آباده اظهار داشت: در پی اعلام نیاز به انتقال اورژانسی یک مرد میانسال ۶۰ ساله که در یک سانحه با تراکتور دچار آسیب‌ های متعدد شده بود، بلافاصله بالگرد اورژانس آباده به منطقه اعزام شد.

وی افزود: این بیمار پس از دریافت اقدامات تخصصی اولیه در درمانگاه شهر کره‌ ای در سرچهان و انجام ارزیابی‌ های حیاتی توسط کادر درمان مستقر در محل، با هماهنگی دقیق مرکز ارتباطات و مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) اورژانس استان، به تیم اورژانس هوایی آباده تحویل داده شد.

وی افزود: در طول پرواز، تکنسین‌ های مجرب اورژانس هوایی آباده ضمن ارائه مراقبت‌ های پیش‌ بیمارستانی و حمایت درمانی پیشرفته، مصدوم را در کوتاه‌ ترین زمان ممکن برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت امام خمینی(ره) شهرستان آباده منتقل کردند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به نقش کلیدی همکاری هماهنگ اورژانس زمینی سرچهان و تیم هوایی آباده در موفقیت این مأموریت، تأکید کرد: پایگاه اورژانس هوایی آباده به عنوان یکی از قطب‌ های فعال امداد هوایی در استان فارس، با بهره‌مندی از بالگرد کاملاً مجهز و نیروهای متخصص امداد هوایی، نقشی بی‌ بدیل در کاهش زمان طلایی رسیدگی به مصدومان، افزایش شانس بقا و تسریع دسترسی مناطق محروم و صعب‌ العبور به خدمات درمانی تخصصی ایفا می‌کند.