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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

بارش شدید تگرگ و باران در خاروانا

بارش شدید تگرگ و باران در خاروانا

خاروانا- در پی ورود سامانه بارشی به جو آذربایجان‌شرقی، شامگاه سه‌شنبه شهر خاروانا شاهد بارش شدید تگرگ و باران شد.

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کد مطلب 6855509

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