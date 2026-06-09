https://mehrnews.com/x3chhn ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ کد مطلب 6855509 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ بارش شدید تگرگ و باران در خاروانا خاروانا- در پی ورود سامانه بارشی به جو آذربایجانشرقی، شامگاه سهشنبه شهر خاروانا شاهد بارش شدید تگرگ و باران شد. دریافت 974 KB کد مطلب 6855509 کپی شد مطالب مرتبط هشدار نارنجی هواشناسی: سیلابی شدن رودخانهها و تگرگ در آذربایجان شرقی هشدار ناپایداریهای جوی در آذربایجان شرقی هشدار سطح زرد و نارنجی هواشناسی در آذربایجان شرقی برچسبها تگرگ بارش باران باران استان آذربایجان شرقی
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