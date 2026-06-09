https://mehrnews.com/x3chkH ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۰ کد مطلب 6855623 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۰ تجمع چرامیها در صد و یکمین شب چرام- تجمع چرامیها در صد و یکمین شب از شب های حماسه ساز برگزار شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6855623 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند بررسی چالشهای واحدهای صنعتی چرام با حضور نماینده مردم در مجلس برچسبها شهرستان چرام بیعت با رهبر انقلاب جنگ رمضان
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