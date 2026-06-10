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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۹

احداث ۲۸۰ کیلومتر آتش بر در جنگل ها و مراتع کهگیلویه و بویراحمد

احداث ۲۸۰ کیلومتر آتش بر در جنگل ها و مراتع کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از احداث ۲۸۰ کیلومتر آتش بر و پاک تراشی کنار جاده ها به منظور پیشگیری از آتش سوزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجمال موسویان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان، اظهار کرد: با توجه به بارش‌های مناسب در اوایل سال جاری که موجب رشد مطلوب پوشش گیاهی شده است و همزمان با آغاز فصل گرما، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بروز آتش‌سوزی‌های گسترده و جلوگیری از سرایت آتش در مناطق مختلف استان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، عملیات احداث آتش‌بُر و پاک‌تراشی حاشیه جاده‌ها از مدتی قبل آغاز شده و تاکنون با همکاری ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شهرداری‌ها، ۲۸۰ کیلومتر آتش‌بُر در نقاط مختلف استان ایجاد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اجرای این طرح همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین اقدامات برای جلوگیری از گسترش آتش و مقابله با حریق در عرصه‌های طبیعی، ایجاد آتش‌بُر با عرض مناسب است که تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده این اقدام نقش مؤثری در پیشگیری و مهار آتش‌سوزی‌ها داشته است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی، ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات پیشگیرانه و افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفظ جنگل‌ها و مراتع، میزان آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان به حداقل برسد.

کد مطلب 6855829

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