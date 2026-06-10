احداث ۲۸۰ کیلومتر آتش بر در جنگل ها و مراتع کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجمال موسویان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان، اظهار کرد: با توجه به بارش‌های مناسب در اوایل سال جاری که موجب رشد مطلوب پوشش گیاهی شده است و همزمان با آغاز فصل گرما، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بروز آتش‌سوزی‌های گسترده و جلوگیری از سرایت آتش در مناطق مختلف استان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، عملیات احداث آتش‌بُر و پاک‌تراشی حاشیه جاده‌ها از مدتی قبل آغاز شده و تاکنون با همکاری ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شهرداری‌ها، ۲۸۰ کیلومتر آتش‌بُر در نقاط مختلف استان ایجاد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اجرای این طرح همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین اقدامات برای جلوگیری از گسترش آتش و مقابله با حریق در عرصه‌های طبیعی، ایجاد آتش‌بُر با عرض مناسب است که تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده این اقدام نقش مؤثری در پیشگیری و مهار آتش‌سوزی‌ها داشته است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی، ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات پیشگیرانه و افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفظ جنگل‌ها و مراتع، میزان آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان به حداقل برسد.