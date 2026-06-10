هیچ افزایش قیمتی در نهضت ملی مسکن نداریم؛ مبنا فقط قرارداد است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به روند پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید اظهار کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی ۱۴۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید از ۱۸.۷ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۳ به ۳۹.۴ درصد در زمان حاضر رسیده است که نشان‌دهنده شتاب مناسب اجرای پروژه‌ها در ماه‌های اخیر است.

وی افزود: این میزان پیشرفت حاصل مشارکت مطلوب متقاضیان، همکاری شبکه بانکی و اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی پروژه‌ها بوده است. در حال حاضر ۱۰ بانک عامل در شهرهای جدید در قالب قراردادهای مشارکت مدنی با پروژه‌های نهضت ملی مسکن همکاری می‌کنند.

ملکی تصریح کرد: بانک مسکن بیشترین سهم را در تأمین مالی پروژه‌ها برعهده دارد و پس از آن بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات، پاسارگاد، پارسیان، رفاه و اقتصاد نوین نیز در فرآیند تأمین منابع مالی و پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی واحدهای در حال ساخت ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن در مرحله نازک‌کاری قرار دارند و عملیات اجرایی ۸ هزار و ۱۲۴ واحد نیز به مراحل پایانی رسیده است. با توجه به پیشرفت حاصل‌شده، شرایط لازم برای بهره‌برداری از ۳ هزار و ۴۵ واحد مسکونی در هفت شهر جدید کشور فراهم شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: از این تعداد، ‌هزار و ۳۰۴ واحد مربوط به شهر جدید پرند است که آماده بهره‌برداری شده‌اند. این واحدها شامل ۸۷۲ واحد در جنوب فاز ۳ و دو پروژه ۱۴۴ و ۲۸۸ واحدی در فاز ۶ شهر جدید پرند هستند. عملیات ساختمانی این پروژه‌ها به‌طور کامل به پایان رسیده و واحدهای مذکور آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان هستند.

مبنای قیمت نهضت ملی مسکن قراردادها است

وی در خصوص قیمت تمام‌شده واحدهای نهضت ملی مسکن نیز اظهار کرد: مبنای محاسبات و دریافت هزینه از متقاضیان، قراردادهای منعقدشده و آخرین ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی است و در حال حاضر هیچ‌گونه افزایش جدیدی در قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن اعمال نشده است.

ملکی بیان کرد: قراردادهای موجود و ضوابط تعدیل پیش‌بینی‌شده در همان قراردادها، ملاک عمل قرار دارد و فراتر از این چارچوب، برنامه‌ای برای افزایش قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص قراردادهای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و احتمال افزایش قیمت این پروژه‌ها اظهار کرد: مبنای عمل میان شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان کارفرما و پیمانکاران، قراردادهای منعقدشده است و در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: میزان آورده متقاضیان در پروژه‌های مختلف متفاوت بوده و تاکنون از حدود ۹۰۰ میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد تومان آورده از متقاضیان دریافت و در پروژه‌ها هزینه شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه زمان اجرای پروژه‌ها طولانی‌تر شود، هزینه‌های ساخت نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های اجرایی قرار می‌گیرد؛ از این رو تسریع در تأمین منابع مالی و تکمیل پروژه‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود.