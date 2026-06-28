کشف ۳۰۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی با اعلام این خبر گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب در حین گشت زنی و کنترل سواحل سطح حوزه استحفاظی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: کالای قاچاق کشف شده شامل ۹۵ دستگاه لوازم برقی ، ۲۰ قلم لوازم آرایشی ، ۱۲۰ دستگاه گوشی آیفون در مدل های مختلف ، ۴۱ قطعات موبایل، ۲۸۵ ثوب البسه بچه گانه، ۱۱ دستگاه چرخ خیاطی، ۲۰ عدد پدال چرخ خیاطی، ۱۸۰عدد سایر کالاهای قاچاق می باشد.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری۳ نفرمتهم در این عملیات گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را به احتساب شناور توقیفی ۳۰۵ میلیارد ریال برآورد نموده اند.