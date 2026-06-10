افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی حقوق کارکنان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای مرکزی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه، گفت: براساس مصوبه کمیسیون دائمی هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و پس از تأیید رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، بخشنامه دستورالعمل افزایش حقوق در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ به واحدهای دانشگاهی ابلاغ شد.

جاوید افزود: این دستورالعمل همانند سنوات گذشته ابلاغ شده و از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ قابل اجرا خواهد بود و معوقات مربوط به ماه‌های گذشته (فروردین و اردیبهشت‌ماه) نیز پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: طبق بخشنامه جدید، هیچ یک از کارکنان در مراتب شغلی معاون مدیر کل و پایین تر، افزایش کمتر از ۴۰ درصد را در حکم خود تجربه نخواهند کرد. اگر محاسبات حکم فردی به هر دلیلی زیر ۴۰ درصد باشد، مابه التفاوت آن تحت عنوان «رعایت حداقل افزایش حقوق سال ۱۴۰۵» پرداخت می شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جزئیات افزایش اقلام احکام حقوقی، تأکید کرد: یکی از آیتم‌های مهم برای کارکنان، حقوق مبناست، چرا که بسیاری از مزایا مانند فوق‌العاده شغل، حق جذب، حق تخصص و فوق‌العاده ارزیابی عملکرد واحد بر آن مبتنی هستند. حقوق مبنا به دو بخش «حقوق مبنا» و «فوق‌العاده رتبه‌بندی» تفکیک شد که این دو آیتم در مجموع رشد ۳۵ درصدی داشته‌اند.

وی افزود: حق مسکن ۱۱۴ درصد، حق اولاد ۶۰ درصد، حق تاهل ۳۰ درصد افزایش یافته و حق مسکن از حدود ۱ میلیون ۴۰۰ هزار تومان به بیش از ۳ میلیون تومان، حق اولاد از ۱ میلیون تومان به بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حق تاهل از حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.

دکتر جاوید در خصوص آیتم اثربخشی گفت: آیتم «حق اثربخشی» که از سال ۱۴۰۳ مصوب شده بود، در سال ۱۴۰۵ از حالت صرفا واحدی خارج شده و ارزیابی فردی نیز در آن لحاظ گردیده است. حداقل افزایش این آیتم ۳۰ درصد و حداکثر افزایش آن ۵۰ درصد خواهد بود.

دکتر جاوید خاطر نشان کرد: همچنین اضافه‌کار نیز نسبت با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص آیتم ایاب و ذهاب نیز گفت: این آیتم براساس همان گروه‌بندی چهارگانه گذشته محاسبه می‌شود، اما با ضریب افزایش ۲۵ درصدی همراه خواهد بود. همچنین، حق سرپرستی کارکنانی که مسئولیت اجرایی دارند، با رشد ۲۰ درصدی مواجه شده است.

وی با اشاره به میزان افزایش حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار کرد: با مصوبه کمیسیون دائمی هیئت امنای مرکزی، حقوق مبنای اعضای هیأت علمی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است.

دکتر جاوید افزود: برخی از آیتم‌های حقوقی در احکام اعضای هیأت علمی از حقوق مبنا نشأت می‌گیرد و با توجه به افزایش ۳۵ درصدی حقوق مبنا، سایر موارد مانند مابه‌تفاوت سوابق خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی، فوق‌العاده خاص جذب و فوق‌العاده خاص واحد نیز همین میزان رشد داشته‌اند.

وی ادامه داد: مابه‌تفاوت حضور اعضای هیأت علمی دارای پست اجرایی نیز نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته، فوق العاده اثربخشی اعضای هیات علمی دارای پست اجرایی ۴۴ ساعته ۳۰ تا ۴۴ درصد، حق مرتبه هیات علمی نوع الف ۶۰ درصد، حق مسکن ۱۱۴ درصد، حق اولاد ۶۰ درصد و حق تاهل ۳۰ درصد افزایش یافته است.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی در پایان در خصوص سیاست های رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار کرد: کمک هزینه رفاهی ۵ ماهه نخست سال به صورت یکجا واریز شده است.