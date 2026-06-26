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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

زیرساخت‌های مرز سومار با شتاب در حال تکمیل است

زیرساخت‌های مرز سومار با شتاب در حال تکمیل است

کرمانشاه - دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه از تسریع در تکمیل زیرساخت‌های مرز سومار خبر داد و گفت: پروژه‌های این مرز پیش از آغاز موج تردد زائران آماده بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورهاشمی ظهر جمعه در جریان بازدید از روند آماده‌سازی مرز سومار، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی این گذرگاه مرزی تأکید کرد و اظهار داشت: همه اقدامات اجرایی با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد ایمن، روان و بدون دغدغه زائران اربعین حسینی در حال انجام است و دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند طرح‌های در دست اجرا را در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل کنند.

وی با اشاره به اهمیت آماده‌سازی محورهای دسترسی به مرز سومار افزود: بخش مهمی از برنامه‌های اجرایی بر رفع گلوگاه‌های ترافیکی، تکمیل راه‌های دسترسی، آماده‌سازی مسیرهای ورود و خروج، نصب گیت‌های تردد، استقرار کانکس‌های خدماتی و ساماندهی فضاهای عملیاتی متمرکز شده تا زائران از بدو ورود خدمات مناسب و تردد آسان را تجربه کنند.

دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه ادامه داد: در کنار توسعه زیرساخت‌های تردد، ایجاد مسیرهای اضطراری و راه‌های جایگزین نیز در دستور کار قرار گرفته است تا در شرایط خاص، امکان مدیریت سریع حوادث و تخلیه ایمن جمعیت فراهم باشد و سطح ایمنی مرز ارتقا یابد.

پورهاشمی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پروژه‌های مرز سومار وارد فاز اجرایی شده است، تصریح کرد: با حمایت استاندار کرمانشاه و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند پیشرفت طرح‌ها مطلوب است و پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های مورد نیاز پیش از آغاز موج تردد زائران اربعین به بهره‌برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌هایی که در مرز سومار ایجاد می‌شود، تنها برای ایام اربعین کاربرد نخواهد داشت، بلکه در طول سال نیز در حوزه خدمات‌رسانی، مدیریت مرز و توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی این گذرگاه مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به افزایش ظرفیت مرز سومار کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6871285

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