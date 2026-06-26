به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورهاشمی ظهر جمعه در جریان بازدید از روند آماده‌سازی مرز سومار، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی این گذرگاه مرزی تأکید کرد و اظهار داشت: همه اقدامات اجرایی با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد ایمن، روان و بدون دغدغه زائران اربعین حسینی در حال انجام است و دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند طرح‌های در دست اجرا را در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل کنند.

وی با اشاره به اهمیت آماده‌سازی محورهای دسترسی به مرز سومار افزود: بخش مهمی از برنامه‌های اجرایی بر رفع گلوگاه‌های ترافیکی، تکمیل راه‌های دسترسی، آماده‌سازی مسیرهای ورود و خروج، نصب گیت‌های تردد، استقرار کانکس‌های خدماتی و ساماندهی فضاهای عملیاتی متمرکز شده تا زائران از بدو ورود خدمات مناسب و تردد آسان را تجربه کنند.

دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه ادامه داد: در کنار توسعه زیرساخت‌های تردد، ایجاد مسیرهای اضطراری و راه‌های جایگزین نیز در دستور کار قرار گرفته است تا در شرایط خاص، امکان مدیریت سریع حوادث و تخلیه ایمن جمعیت فراهم باشد و سطح ایمنی مرز ارتقا یابد.

پورهاشمی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پروژه‌های مرز سومار وارد فاز اجرایی شده است، تصریح کرد: با حمایت استاندار کرمانشاه و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند پیشرفت طرح‌ها مطلوب است و پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های مورد نیاز پیش از آغاز موج تردد زائران اربعین به بهره‌برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌هایی که در مرز سومار ایجاد می‌شود، تنها برای ایام اربعین کاربرد نخواهد داشت، بلکه در طول سال نیز در حوزه خدمات‌رسانی، مدیریت مرز و توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی این گذرگاه مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به افزایش ظرفیت مرز سومار کمک خواهد کرد.