به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و برزیل در هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ که با برتری ۳ بر یک میزبان به پایان رسید. این دیدار که دو تیم تا پایان با هم رقابتی نزدیک و تماشایی را به نمایش گذاشتند، با حواشی و اتفاقاتی همراه بود که پس از پایان مسابقه از سوی کادر فنی تیم ایران به ناظر رسمی مسابقه گزارش شد.



در جریان ست سوم این دیدار، آنالیزور تیم ملی والیبال ایران که در جایگاه مخصوص آنالیزورها مستقر بود، متوجه قطع ارتباط سیستم ارتباطی خود با نیمکت تیم شد. پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد کابل ارتباطی این سیستم جدا شده و برق تجهیزات ارتباطی انالیزور یا نیکمت قطع شده است که بلافاصله با تلاش کادر فنی ایران، مشکل ایجاد شده در همان زمان برطرف شد، اما دقایقی بعد بار دیگر این اختلال تکرار شد که با اعتراض اعضای کادر فنی تیم ملی ایران همراه شد.



از سوی دیگر، در بخش‌هایی از مسابقه نیز در استفاده از سیستم چشم عقاب، صحنه‌های بسیار مشکوک مربوط به توپ‌های داخل و خارج که مطابق قوانین مسابقات شامل ویدئوچک نمی‌شود، برای تیم‌ها و تماشاگران نمایش داده نشد و تصمیم داوری بدون بازبینی تصویری به سود میزبان نهایی شد. در نهایت در یکی از صحنه‌های واضح، تصویر مربوطه نمایش داده شد و امتیاز به تیم ملی ایران تعلق گرفت.



کادر فنی تیم ایران بلافاصله پس از پایان مسابقه این موضوع را به ناظر رسمی دیدار گزارش کرد و این گزارش در صورتجلسه مسابقه ثبت شد.



نکته عجیب و قابل توجه این بود که در زمان درخواست ثبت گزارش از سوی نمایندگان تیم ایران به ناظر مسابقه، چند نفر از کادر فنی تیم برزیل با ایجاد سر و صدا و اعتراض، تلاش داشتند در روند ثبت گزارش اختلال ایجاد کنند و مانع این کار شوند که با اصرا و تاکید کادر فنی تیم ایران این موضوع انجام و با اعتراض برزیلی‌ها مواجه شد.



درگیری لفظی بین کادر فنی دو تیم با وساطت مسئولین برگزاری فدراسیون جهانی والیبال و سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال خاتمه یافت ولی کادر فنی تیم ملی والیبال ایران ضمن احترام به رقابت‌های بین‌المللی و اصول جوانمردی ورزشی جهت دفاع از حق خود و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، به صورت رسمی از فدراسیون جهانی والیبال خواهان پیگیری موضوعات مطرح‌شده شد.