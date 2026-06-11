به گزارش خبرنگار مهر،تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد روز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد در نخستین دیدار خود در هفته اول لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف برزیل رفت.

این مسابقه با نتیجه ۳ بر یک به سود برزیل به پایان رسید.



ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال:



محمد ولی زاده، پوریا حسین خانزاده، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، علی حق پرست، سید عیسی ناصری، محمدرضا حضرت‌پور

سرمربی: روبرتو پیاتزا



ست اول؛ ۲۵ بر ۲۱ به سود برزیل



جدال دو تیم در ست اول پایاپایی بود، اما عملکرد خوب بازیکنان در سرویس و آبشارهای قدرتمند علی حق‌پرست و حاجی‌پور ایران تیم برتر میدان بود. در ادامه اما اشتباهات فردی بازیکنان ایران برزیل را پیش انداخت. با تصمیم پیاتزا امیرحسین اسفندیار وارد زمین شد و شرایط پایاپای پیش رفت‌.آبشار قدرتمند علی حاجی‌پور و عملکرد خوب پوریا خانزاده نتیجه بازی را ۲۱ بر ۱۹ برای ایران رقم زد.بلافاصله رزنده وقت استراحت گرفت تا برای شاگردانش زمان بخرد. در امتیازهای پایانی برزیلی‌ها دفاع قابل قبولی مقابل بازیکنان ایران داشتند. پیاتزا دو بار وقت استراحت گرفت اما در نهایت این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود برزیل به پایان رسید.

ست دوم؛۲۵ بر ۲۳ به سود ایران

اولین امتیاز برای ایران رقم خورد و در ادامه با آبشارهای خوب علی حاچی‌پور ایران سوار بر بازی بود. برخورد دست بازیکن برزیل به تور و درخواست بازبینی از سوی پیاتزا نتیجه ۵ بر ۳ برای ایران رقم زد. هر چند که پیش از بازبینی اعتراض بازیکنان ایران باعث شد تا داور کارت زرد را برای علی حاجی‌پور در نظر بگیرد. سرویس خوب حق‌پرست و دفاع خوب ناصری نتیجه ۹ بر ۷ به سود ایران پیش برد.

در ادامه سرویس‌های خوب و هماهنگی بی‌نظیر بازیکنان ایران نتیجه را ۱۶ بر ۱۲ به سود ایران پیش برد.البته برزیلی‌ها این اختلاف امتیاز را جبران کردند ولی آنها هم خطاهای زیادی داشتند. در امتیازهای پایانی ایران با نتیجه ۲۱ بر ۱۹ پیش بود و بازی پایاپای پیش رفت. دفاع خوب ناصری امتیاز ۲۴ بر ۲۳ را برای ایران ثبت کرد.

دفاع خوب علی حاجی‌پور و ناصری امتیاز ۲۵ را برای ایران ثبت کرد، البته رزنده تقاضای بازبینی کرد اما خطای روی تور رخ نداده بود و ایران با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ این ست را پیروز شد.

ست سوم؛ ۲۵ بر ۱۵ به سود برزیل

اولین امتیاز برای برزیل ثبت شد و در امتیازهای ابتدایی برزیلی‌ها عملکرد بهتری داشتند تا در امتیاز ۸ بر ۵ پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد. سرویس‌های خوب برزیلی‌ها دریافت اول ایران را با مشکل روبه‌رو کرده و آنها سوار بر بازی بودند. در این ست برزیلی‌ها با سرویس‌های سرعتی نتیجه را ۱۶ بر ۸ به سود خود کرد و تقاضای وقت استراحت پیاتزا هم تاثیر چندانی نگذاشت و همچنان برزیلی‌ها تیم برتر میدان بودند. شاگردان پیاتزا در این ست خوب کار نکردند و اوت شون توپ گلیزاده در آخرین لحظه امتیاز ۲۵ را به برزیل داد و شاگردان رزنده برنده این ست شدند.

ست چهارم؛۲۵ بر ۲۳ به سود برزیل

اولین امتیاز ست چهارم برای ایران ثبت شد. در ادامه بازی پایاپای پیش رفت. هماهنگی به نژاد و خانزاده ایران را پیش انداخت اما در ادامه برزیلی‌ها اختلاف امتیاز را جبران کرد و نتیجه تساوی ۷ بر ۷ شد. در ادامه عملکرد خوب بازیکنان ایران نتیجه ۱۷ بر ۱۲ را برای ایران ثبت کردند.اختلاف ۵ امتیازی باعث شد تا رزنده بلافاصله تقاضای وقت استراحت بگیرد.

آبشار شلاقی عیسی ناصری امتیاز ۱۸ را برای ایران ثبت کرد و اوت کردن سرویس بازیکن برزیل نتیجه ۱۹ بر ۱۵ شد. خطای بازیکن ایران در امتیاز سرویس باعث شد تا اختلاف امتیاز کم شود و بلافاصله پیاتزا تقاضای استراحت کرد. اشتباهات فردی بازیکنان ایرانی نتیجه تساوی ۲۰ بر ۲۰ را رقم زد و پیاتزا هم تقاضای وقت استراحت کرد. در یک رالی جذاب ایران تقاضای بازبینی کرد اما ناموفق بود و توپ به آنتن برخورد نکرد و نتیجه ۲۲ بر ۲۲ ثبت شد. آبشار مرتضی شریفی به اوت رفت و امتیاز ۲۴ را برای برزیل ثبت کرد. در لحظات آخر رالی جذاب با توپ‌های برگشتی انجام شد اما در نهایت بازی به سود برزیل تمام شد.