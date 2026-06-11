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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

بندرعباس- در سواحل و جزایر غربی هرمزگان امروز افزایش سرعت باد و بعدازظهر در ارتفاعات استان، با تاکید بیشتر بر ارتفاعات بشاگرد، رشد ابر و رگبار پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری، هوا همراه با غبار محلی و بعدازظهر در ارتفاعات استان، با تاکید بیشتر بر ارتفاعات بشاگرد، رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و گاهی تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: شرایط بارش باران در ارتفاعات استان تا روزهای ابتدایی هفته آینده وجود دارد.

وی گفت: امروز پنجشنبه تا صبح جمعه در محدوده سواحل و جزایر غربی به ویژه در پارسیان، لاوان و نیمه غربی بندر لنگه افزایش سرعت باد شمال غربی سبب متلاطم شدن دریا می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در این مدت بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و توصیه می‌شود از رفت و آمد شناورهای سبک در این نقاط خودداری شود. به لحاظ دمایی ماندگاری هوای گرم در استان داریم و توصیه می‌شود تدابیر لازم برای مدیریت مصرف انرژی در استان صورت بپذیرد.

کد مطلب 6857042

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