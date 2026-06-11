محبوبیت تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، برای سومین روز پیاپی هواداران ایرانی و مکزیکی‌ در مقابل هتل محل اقامت تیم ملی حضور پیدا کردند تا با بازیکنان محبوب خود عکس بگیرند.



تیم ملی فوتبال ایران در این چند روز با استقبال مردم تیخوانا روبه‌رو شده بطوری که به غیر از حضور طولانی مدت آنها در مقابل هتل تیم ملی در ساعات مختلف شبانه روز، مردم این شهر در هنگام عبور اتوبوس تیم ملی ایران مدام از تیم ایران عکس و فیلم می‌گیرند و به سمت بازیکنان ایران دست تکان می دهند.