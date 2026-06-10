بیرانوند در جمع ۵ قهرمان آسیایی تاریخ جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در طول سال‌ها، تعدادی از بازیکنان آسیایی در جام جهانی فوتبال عملکردی درخشان داشته‌اند و در میادین بزرگ جهان لحظاتی به‌یادماندنی خلق کرده‌اند که در تاریخ فوتبال این قاره ماندگار شده است.

سایت AFC در این رابطه نوشت: با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ (تنها دو روز دیگر)، نگاهی می‌اندازیم به پنج بازیکن آسیایی که بیشترین درخشش را در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان داشته‌اند.

پارک جی‌سونگ (کره جنوبی)

* حضور در جام جهانی: ۲۰۰۲، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰

* گل‌ها: ۳

پارک جی‌سونگ یکی از موفق‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بازیکنان تاریخ کره جنوبی است. او در جام جهانی ۲۰۰۲ که به میزبانی کشورش برگزار شد، به‌عنوان یک بازیکن جوان ۲۱ ساله با انرژی بی‌پایان در سمت راست زمین درخشید و به شهرت جهانی رسید.

بهترین لحظه او در بازی مرحله گروهی مقابل پرتغال رقم خورد؛ زمانی که در ۲۰ دقیقه پایانی، روی پاس لی یونگ‌پیو توپ را با سینه کنترل کرد، یک ضربه زد و با شوت والی دروازه ویتور بایا را باز کرد تا پیروزی ۱-۰ و صعود تاریخی کره جنوبی رقم بخورد.

کره جنوبی در ادامه با حذف ایتالیا و اسپانیا (که پارک در ضربات پنالتی گل زد) به نیمه‌نهایی رسید و به اولین تیم آسیایی تاریخ تبدیل شد که به این مرحله می‌رسد، هرچند در نهایت برابر آلمان شکست خورد.

پارک در جام جهانی ۲۰۰۶ نیز برابر فرانسه گل زد و در ۲۰۱۰ مقابل یونان بار دیگر گلزنی کرد. او کاپیتان تیم در آخرین حضورش در جام جهانی بود.

سامی الجابر (عربستان سعودی)

* حضور در جام جهانی: ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲، ۲۰۰۶

* گل‌ها: ۳

سامی الجابر از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ عربستان محسوب می‌شود. او در چهار جام جهانی از زمان اولین حضور عربستان در ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ حضور داشت.

او در جام جهانی ۱۹۹۴ با گل پنالتی خود مقابل مراکش، نخستین پیروزی تاریخ عربستان در جام جهانی را رقم زد. عربستان سپس بلژیک را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد.

در جام جهانی ۱۹۹۸ نیز از روی نقطه پنالتی مقابل آفریقای جنوبی گل زد. اما در ۲۰۰۲ به دلیل بیماری آپاندیس تنها یک بازی انجام داد و تیمش حذف شد. آخرین گل او در جام جهانی ۲۰۰۶ مقابل تونس به ثمر رسید.

تیم کِهیل (استرالیا)

* حضور در جام جهانی: ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸

* گل‌ها: ۵

تیم کاهیل با ۵ گل، بهترین گلزن آسیایی تاریخ جام جهانی است.

یکی از بهترین گل‌های او در جام جهانی ۲۰۱۴ مقابل هلند به ثمر رسید؛ یک والی تماشایی از روی ارسال بلند که از زیباترین گل‌های آن دوره لقب گرفت.

اما بهترین لحظه او مربوط به جام جهانی ۲۰۰۶ است؛ جایی که مقابل ژاپن با ورود از روی نیمکت، ابتدا گل تساوی و سپس گل برتری را به ثمر رساند و پیروزی ۳-۱ استرالیا را رقم زد.

او در جام‌های بعدی نیز برای تیمش گلزنی کرد و آخرین حضورش در ۲۰۱۸ رقم خورد.

کیسوکه هوندا (ژاپن)

* حضور در جام جهانی: ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸

* گل‌ها: ۴

هوندا یکی از ستارگان بزرگ تاریخ فوتبال ژاپن است.

او در اولین حضورش در جام جهانی ۲۰۱۰ با گلزنی مقابل کامرون و سپس یک ضربه آزاد دیدنی مقابل دانمارک، ژاپن را به مرحله یک‌هشتم رساند.

در جام جهانی ۲۰۱۴ نیز گل زیبایی مقابل ساحل عاج زد. در ۲۰۱۸ هم در هر سه جام جهانی متوالی گلزنی کرد.

آخرین گل او مقابل سنگال بود که به صعود ژاپن کمک کرد، هرچند در نهایت برابر بلژیک حذف شدند.

علیرضا بیرانوند (ایران)

* حضور در جام جهانی: ۲۰۱۸

بیرانوند در جام جهانی ۲۰۱۸ یکی از ستارگان تیم ایران بود.

او در بازی اول مقابل مراکش در پیروزی ۱-۰ دروازه‌اش را بسته نگه داشت و مقابل اسپانیا نیز با واکنش‌های درخشان مانع شکست سنگین تیمش شد.

اما مهم‌ترین لحظه او مهار پنالتی کریستیانو رونالدو در بازی مقابل پرتغال بود؛ صحنه‌ای تاریخی که امید ایران را زنده نگه داشت.

با این حال ایران در نهایت از صعود به مرحله بعد بازماند، اما بیرانوند با عملکرد خود توجه جهانیان را جلب کرد.

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لازم به ذکر است که در بین این ۵ بازیکن تنها علیرضا بیرانوند همچنان در میادین حضور دارد و در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز قرار دارد.