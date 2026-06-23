ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای آماده‌سازی مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی(ع) در مرز تمرچین عملیات خط‌کشی محور اصلی پیرانشهر ـ نقده در ورودی شهر پیرانشهر اجرا شد.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف افزایش ایمنی تردد، هدایت بهتر کاربران جاده‌ای و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای عبور زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) انجام گرفته و اجرای عملیات ایمن‌سازی و ارتقای سطح خدمت در سایر محورهای استان نیز با جدیت ادامه دارد.

شکری اضافه کرد: همچنین عملیات اورهال و بهسازی سامانه روشنایی محورهای مواصلاتی شهرستان چایپاره و سه‌ راهی چایپاره، به عنوان یکی از مسیرهای تردد زائران خارجی اربعین حسینی(ع) و بخشی از کریدور ترانزیتی بندر امام خمینی(ره) ـ بازرگان، توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی و راهداران شهرستان چایپاره در حال اجراست.

وی افزایش ایمنی تردد، بهبود دید رانندگان در ساعات شب و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای، به ویژه زائران اربعین حسینی(ع)، را از اهداف این طرح دانست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی، آغاز عملیات منظر آرایی و ایمن سازی محور ارومیه _ مهاباد محدوده جاده سنتو، آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت محور ارومیه - سلماس.شانه سازی وایمن سازی محور نقده پیرانشهر، ایمن سازی و افزایش میدادن دید در محور پیرانشهر به پایانه مرزی تمرچین را از دیگر اقدامات در این زمینه عنوان کرد.

بهسازی محور راهبردی نقده–ارومیه در مسیر بازگشت زائران اربعین حسینی(ع)

شکری خاطرنشان کرد: همچنین پروژه بهسازی و آسفالت محور نقده–ارومیه در محدوده شیرین‌بلاغ به طول ۸ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان در حال اجرا است.

وی یاد آور شد: این پروژه در یکی از محورهای مهم و پرتردد استان آذربایجان غربی و در مسیر کریدور بندر امام خمینی(ره)–بازرگان قرار دارد و نقش موثری در ارتقای کیفیت شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، تسهیل تردد ناوگان باری و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای ایفا می‌کند.

شکری افزود: محور نقده–ارومیه همچنین یکی از مسیرهای مهم بازگشت زائران اربعین حسینی(ع) به شمار می‌رود و اجرای عملیات بهسازی و آسفالت در این محدوده، ضمن بهبود شرایط تردد، موجب افزایش ایمنی سفر و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زائران و سایر کاربران جاده‌ای خواهد شد.