اعتبار عضویت هنرمندان مینابی در صندوق اعتباری هنر دائمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در جریان سفر استانی خود به هرمزگان و شهرستان میناب اظهار کرد: با انجام بررسیهای لازم و با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم و تأثیر آن بر فعالیتها و کسبوکار هنرمندان شهرستان میناب، اعتبار عضویت ۹۴ نفر از هنرمندان مینابی عضو این صندوق بهصورت دائمی تمدید شد.
پوراحمدی با اعلام این خبر افزود: در راستای حمایت از هنرمندان شهرستان میناب و بررسی شرایط آنان، تصمیماتی برای تقویت حمایتها و تسهیل استمرار عضویت اعضا اتخاذ شد.
وی همچنین اظهار داشت: با توجه به آسیبهای واردشده به فعالیتهای فرهنگی و هنری در پی شرایط اخیر، صندوق اعتباری هنر تلاش دارد حمایت مؤثرتری از جامعه فرهنگ و هنر به عمل آورد.
پوراحمدی تصریح کرد: در جریان سفر استانی به استان هرمزگان و شهرستان میناب و پس از بررسی وضعیت هنرمندان میناب و تأثیرات جنگ تحمیلی بر فعالیتهای فرهنگی و هنری این شهرستان، اعتبار عضویت این هنرمندان بهصورت دائمی ثبت شد.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در پایان گفت: هنرمندان سرمایههای ارزشمند کشور هستند و حمایت از آنان در اولویت برنامههای صندوق قرار دارد.
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