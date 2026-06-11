مدیرعامل صندوق هنر با خانواده دو تن از شهدای دانش آموز میناب دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید مجید پوراحمدی روز پنج شنبه ۲۱ خرداد در دیدار با خانواده شهیدان علی و آرینا عرب کیش، دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، ضمن ابراز همدردی و ادای احترام به مقام این شهیدان، با خانواده های آنان گفت وگو کرد.

پوراحمدی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز میناب، از صبر، پایداری و همراهی خانواده های آنان قدردانی کرد.

وی با اشاره به فعالیت های فرهنگی و هنری شهید علی عرب کیش اظهار کرد: شهادت این کودکان و نوجوانان تنها فقدان یک فرد نیست، بلکه از دست رفتن بخشی از ظرفیت های آینده کشور است؛ آنان در آغاز مسیر زندگی قرار داشتند و می توانستند در سال های پیش رو در حوزه فرهنگ و هنر اثرگذار باشند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: دانش آموزان شهید میناب فرزندان ایران بودند و شهادت مظلومانه آنان، روایت مظلومیت مردم ایران و ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی را پیش روی افکار عمومی جهان قرار داد.

پوراحمدی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا بیان داشت : ثبت و زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای مظلوم میناب و روایت این جنایت برای نسل های آینده، وظیفه ای همگانی است و جامعه فرهنگی و هنری کشور می تواند با بهره گیری از ظرفیت هنر، نقش مهمی در این مسیر ایفا کند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با تجلیل از خانواده های معظم شهدا گفت: صبر و استقامت این خانواده ها سرمایه ای ارزشمند برای جامعه است و دیدار با آنان فرصتی برای ادای احترام به مقام والای شهیدان و قدردانی از خانواده هایی است که عزیزترین سرمایه خود را در راه ارزش های کشور تقدیم کرده اند.

در پایان این دیدار، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اهدای لوح، از خانواده این شهیدان تجلیل و یاد آنان را گرامی داشت.