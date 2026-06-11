پرسپولیس دنبال گدایی سهمیه آسیایی نیست/ این بلاتکلیفی دور از شان ماست

به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه در حاشیه تمرین امروز این تیم درباره وضعیت نامشخص ادامه مسابقات لیگ و تعیین سهمیههای آسیایی اظهار داشت: بعد از مدتها دوباره دور هم جمع شدیم و امیدوارم هرچه زودتر از این شرایط بلاتکلیف خارج شویم. واقعاً در بلاتکلیفی مطلق به سر میبریم و این موضوع در اختیار بازیکنان و تیمها نیست. فدراسیون فوتبال باید هرچه سریعتر تکلیف نهایی را مشخص کند تا باشگاهها بتوانند برای آینده خود برنامهریزی داشته باشند.
طبق اطلاعاتی که در سایت AFC ثبت شده، گلگهر به عنوان سهمیه سوم معرفی شده و حتی امکان ویرایش آن بخش نیز غیرفعال شده است. او در این باره گفت: ما هیچوقت دنبال گدایی سهمیه آسیایی نبودهایم. طبیعی است که هر بازیکن و هر باشگاهی دوست دارد در بالاترین سطح فوتبال آسیا رقابت کند اما این شیوه اختصاص سهمیهها درست نیست.
کاپیتان پرسپولیس تصریح کرد: همیشه تأکید ما این بوده که تکلیف سهمیهها باید در زمین مسابقه مشخص شود و تیمها حق خود را در مستطیل سبز به دست بیاورند. متأسفانه در فوتبال ایران مدیریت بحران وجود ندارد. زمانی که فرصت کافی برای برگزاری مسابقات باقیمانده وجود داشت، این اتفاق رخ نداد و راحتترین تصمیم ممکن یعنی برگزار نکردن بازیها اتخاذ شد. اکنون نیز بدترین اتفاق ممکن در حال رخ دادن است و آن بلاتکلیف نگه داشتن تیمهاست.
عالیشاه خاطرنشان کرد: تیم ما دو روز تمرین میکند و دوباره شرایط نامشخص میشود. مشخص نیست آینده لیگ چه خواهد شد و چه تصمیمی قرار است گرفته شود. این وضعیت نه در شأن باشگاه پرسپولیس است و نه در شأن سایر تیمهای لیگ. واقعاً برای من عجیب و حتی خندهدار است که مسئولانی که قرار است تصمیم بگیرند، هنوز نتوانستهاند تکلیف این موضوع را روشن کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره از دست رفتن امتیازات پرسپولیس در فصل گذشته و نقش بازیکنان در این اتفاق گفت: خوشبختانه در ۱۰ سال اخیر شرایط بسیار خوبی را در پرسپولیس تجربه کردیم و تنها در یکی دو سال گذشته نتایج مطابق انتظار پیش نرفت. این موضوع دلایل مختلفی داشت اما زمانی که یک تیم نتیجه نمیگیرد، همه مقصر هستند؛ از بازیکن گرفته تا تدارکات و مسئولان تیم.
عالیشاه ادامه داد: اگر دقت کنید پیش از حضور وحید هاشمیان، تیم بسته شده بود و بسیاری اعتقاد داشتند که ترکیب تیم از نظر فنی بالانس نیست. پس از آن نیز شرایط تغییر کرد و امیدوارم در فصل جدید چنین اتفاقاتی تکرار نشود و کادر فنی از ابتدای فصل فرصت کافی برای آمادهسازی تیم را داشته باشد تا پرسپولیس بتواند نتایج مطلوبی کسب کند.
کاپیتان سرخپوشان درباره شایعات نقل و انتقالاتی و گمانهزنیهای رسانهای پیرامون آینده خود اظهار داشت: به عنوان یک بازیکن وظیفه دارم هر زمان که تمرین برگزار میشود در اختیار تیم باشم و هر زمانی که باشگاه و کادر فنی بخواهند تمام توانم را برای پرسپولیس بگذارم. قبلاً هم گفتهام تا زمانی که من را بخواهند با افتخار در خدمت باشگاه خواهم بود و اگر روزی تصمیم دیگری گرفته شود، با احترام خداحافظی میکنم و برای تیم آرزوی موفقیت خواهم داشت.
وی افزود: اگر سوال درباره شخص من است، پاسخ مشخص است اما هواداران به خوبی در جریان مسائل قرار دارند. متأسفانه برخی رسانههای زرد هر روز حاشیههای جدیدی ایجاد میکنند. حتی معتقدم تعداد بازدید استوری واتساپ خیلی از افراد از مخاطبان برخی از این رسانهها بیشتر است. برای من مهم نیست این حواشی از کجا مطرح میشود و اصلاً آنها را دنبال نمیکنم.
عالیشاه در پایان گفت: وظیفه من این است که در زمین مسابقه بهترین عملکرد را داشته باشم و آمار و ارقام بسیاری از مسائل را مشخص میکند. تا هر زمان که حضورم برای پرسپولیس مفید باشد، با افتخار در خدمت این باشگاه خواهم بود. درباره سایر بازیکنان و مسائل فنی نیز تصمیمگیری و اظهار نظر بر عهده سرمربی تیم است.
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