عمری به تمرینات پرسپولیس بازگشت/ یک بازیکن در آستانه جدایی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس برای حضور احتمالی در تورنمنت سهجانبه تعیینکننده سهمیه سوم فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی فصل آینده آغاز شده و سرخپوشان با حضور تعدادی از بازیکنان خود، برنامههای آمادهسازی را دنبال میکنند.
در جریان تمرین امروز پرسپولیس، محمد عمری هافبک - مهاجم این تیم در جمع شاگردان کادر فنی حاضر شد و در برنامههای تمرینی شرکت کرد تا بار دیگر در کنار سرخپوشان کار خود را آغاز کند.
همچنین محمدحسین صادقی که با هماهنگی و اجازه کادر فنی دو روز دیرتر به تمرینات ملحق میشود، از فردا در اردوی سرخپوشان حضور خواهد یافت و کار خود را آغاز میکند.
در این میان، غیبت سروش رفیعی همچنان ادامه دارد. هافبک باتجربه پرسپولیس هنوز به تمرینات این تیم اضافه نشده و بعید است که برنامهای برای بازگشت به ایران داشته باشد؛ موضوعی که احتمال جدایی او از جمع سرخپوشان را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است.
پرسپولیس در حالی تمرینات خود را آغاز کرده که مسئولان فوتبال ایران در حال بررسی برگزاری یک تورنمنت سهجانبه با حضور تیمهای پرسپولیس، چادرملو اردکان و گلگهر سیرجان هستند؛ رقابتهایی که در صورت برگزاری، تکلیف سهمیه سوم فوتبال ایران برای حضور در مسابقات آسیایی فصل آینده را مشخص خواهد کرد.
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