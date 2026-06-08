به گزارش خبرنگارمهر، تعیین نماینده سوم ایران در رقابت‌های آسیایی فصل آینده به یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات فوتبال ایران تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند و همچنان از رسیدن به نقطه پایان فاصله دارد.



در این میان، پرسپولیس بار دیگر چشم به کمیته استیناف دوخته است؛ کمیته‌ای که قرار است درباره پرونده‌ انضباطی دیدار گل گهر سیرجان و جادرملو اردکان تصمیم بگیرد که نتیجه آن می‌تواند معادلات فعلی را به طور کامل تغییر دهد.

در صورتیکه رأی کمیته انضباطی مبنی بر برد ۳ بر صفر گل گهر مقابل جادرملو تا پایان خرداد اعلام شود دیگر هیچ تیمی شانس حضور ندارد در غیر اینصورت پرسپولیس باید ابتدا با چادرملو و سپس گل گهر بازی کند تا تکلیف مشخص شود.



سرخپوشان معتقدند تا زمانی که رأی نهایی این مرجع صادر نشده، نباید درباره سرنوشت سهمیه آسیایی ایران با قطعیت صحبت کرد.



برای مدیران پرسپولیس، رجوع به استیناف اتفاق تازه‌ای نیست. آنها هنوز تجربه پرونده‌های مهم سال‌های اخیر را به یاد دارند؛ پرونده‌هایی که پس از صدور رأی اولیه، در استیناف مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت نتایج متفاوتی را رقم زد. همین سابقه باعث شده مدیران این باشگاه همچنان امیدوار باشند که رأی نهایی بتواند شرایط را به سود آنها تغییر دهد.



با این حال، زمان مهم‌ترین عامل در این پرونده محسوب می‌شود. بر اساس آنچه از جلسات کارگروه ویژه تعیین نماینده آسیایی ایران مطرح شده، اگر کمیته استیناف تا پایان مهلت تعیین‌شده و پیش از ۳۱ خردادماه رأی خود را صادر نکند، سناریوی جایگزین به جریان خواهد افتاد؛ سناریویی که بر اساس آن تکلیف سهمیه از طریق مسابقات انتخابی میان تیم‌های مدعی مشخص می‌شود.



در طرحی که گفته می‌شود در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته، قرار است تیم‌های مدعی برای کسب این سهمیه در قالب مسابقات انتخابی به مصاف یکدیگر بروند. در این فرمول، پرسپولیس نیز یکی از تیم‌های حاضر خواهد بود و برنده این رقابت‌ها در نهایت باید با گل‌گهر سیرجان روبه‌رو شود تا تکلیف نماینده نهایی مشخص شود.



اما همین طرح نیز با مخالفت‌هایی همراه شده است. گل‌گهری‌ها معتقدند جایگاه آنها در جدول مسابقات و شرایط موجود، حق حضور مستقیم در آسیا را برای این باشگاه ایجاد کرده و ضرورتی برای برگزاری مسابقات انتخابی وجود ندارد. از این رو، اختلاف دیدگاه میان باشگاه‌های مدعی باعث شده پرونده سهمیه آسیایی بیش از گذشته پیچیده شود.



در سوی دیگر ماجرا، پرسپولیس بر این باور است که تا پیش از تعیین تکلیف نهایی پرونده در استیناف، نباید هیچ سناریویی را قطعی تلقی کرد. مدیران این باشگاه معتقدند رأی نهایی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری درباره سایر مراحل باشد و به همین دلیل، همه تحرکات حقوقی و مدیریتی خود را بر روی این موضوع متمرکز کرده‌اند.



آنچه این پرونده را حساس‌تر می‌کند، تأثیر مستقیم آن بر برنامه‌ریزی فصل آینده باشگاه‌هاست. حضور یا عدم حضور در رقابت‌های آسیایی می‌تواند بر بودجه، نقل‌وانتقالات، جذب بازیکنان و حتی سیاست‌های کلان مدیریتی باشگاه‌ها اثرگذار باشد. به همین دلیل، هر روز تأخیر در صدور رأی استیناف، بر دامنه ابهام‌ها می‌افزاید.



اکنون پرسپولیس در شرایطی قرار گرفته که نه می‌تواند خود را به طور کامل در آسیا ببیند و نه از رقابت برای این سهمیه کنار رفته است. سرخپوشان امیدوارند همان‌گونه که در برخی پرونده‌های گذشته توانسته‌اند از مسیرهای حقوقی به نتیجه مطلوب برسند، این بار نیز رأی استیناف شرایط را به سود آنها تغییر دهد.



با این حال، اگر رأی مورد انتظار تا پایان خرداد صادر نشود، فوتبال ایران وارد مرحله تازه‌ای از این مناقشه خواهد شد؛ مرحله‌ای که احتمال برگزاری مسابقات انتخابی، اعتراض باشگاه‌ها و حتی شکل‌گیری اختلافات جدید را افزایش می‌دهد.



به همین دلیل، بسیاری از ناظران معتقدند مهم‌ترین تصمیم روزهای آینده فوتبال ایران نه در زمین مسابقه، بلکه در اتاق‌های کمیته استیناف گرفته خواهد شد؛ جایی که یک رأی می‌تواند سرنوشت سهمیه آسیایی، برنامه فصل آینده چند باشگاه و حتی یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال فوتبال ایران را مشخص کند.