عذرخواهی یاسین سلمانی از باشگاه پرسپولیس، کادر فنی و هواداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه پرسپولیس، یاسین سلمانی هافبک ارزنده و خوش استیل تیم فوتبال پرسپولیس، امروز دوشنبه در باشگاه حضور یافت و با پیمان حدادی، مدیر عامل باشگاه و محسن خلیلی، معاونت امور ورزشی دیدار و گفتگو کرد.

هافبک پرسپولیس در مورد این ملاقات اظهار داشت: جلسه خوبی بود و این اجازه به بنده داده شد تا با مدیریت محترم باشگاه و معاونت امور ورزشی صحبت کنم و امیدوارم عذرخواهی بنده را پذیرا باشند و برای حضورم در جمع قرمزپوشان با کادر فنی صحبت کنند.

سلمانی افزود: حق با باشگاه، کادر فنی و هواداران است که از بنده دلگیر باشند و توقعات آنها کاملا به حق است اما قول می‌دهم در صورت اعتمادی دیگر، آن بازیکنی بشوم که همه انتظار دارند.

یاسین در مورد آمادگی روحی، روانی و جسمانی خود گفت: من پس از دوره مصدومیت طولانی و سختی که داشتم، در بحران خروج از بند مصدومیت، دچار اشتباه شدم و قطعا نیاز بود که با مشاوره، آن دوران را فراموش کنم اما با تصمیم‌های کاملا اشتباه، از مسیر باشگاه و تیم دور شدم و هم اینک، پس از عذرخواهی از مدیریت محترم باشگاه، کادر فنی و هواداران و با پشیمانی، بازگشتم تا با جلب رضایت کادر فنی، در خدمت تیم محبوبم باشم.

وی گفت: انسان، گاهی در مسیر زندگی، ورزش و امور کاری، دچار تزلزل و اشتباه می‌شود و مهم آن است که به اشتباه خود پی برده و در مسیر اصلی قرار گیرد. در حال حاضر با آمادگی کامل روحی، روانی و جسمانی به آغوش باشگاه و تیم محبوبم بازگشتم تا گذشته را جبران کنم و بتوانم با اشتیاق فراوان در خدمت پرسپولیس عزیز باشم.

سلمانی درباره مدت قراردادش نیز عنوان کرد: یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم و در صورت بخشش، با دل و جان در خدمت پرسپولیس خواهم بود.