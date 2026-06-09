مدافع پرسپولیس از مبلغ قراردادش ناراضی است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم فوتبال پرسپولیس خود را برای فصل آینده آماده می‌کند، یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در جمع سرخپوشان به وضعیت میلاد محمدی مدافع چپ ملی‌پوش این تیم مربوط می‌شود؛ بازیکنی که از شرایط مالی قرارداد خود رضایت ندارد و این موضوع را به مدیران باشگاه اعلام کرده است.

محمدی در هفته‌های اخیر نارضایتی خود را از مبلغ قراردادش به مسئولان باشگاه پرسپولیس منتقل کرده و خواستار اصلاح و افزایش رقم قراردادش شده است. این بازیکن معتقد است با توجه به جایگاهش در تیم ملی فوتبال ایران، تجربه حضور در فوتبال اروپا و همچنین نقش کلیدی‌اش در ترکیب پرسپولیس، قرارداد فعلی او با شرایط فنی و حرفه‌ای‌اش همخوانی ندارد.

مدافع چپ سرخپوشان به مدیران باشگاه اعلام کرده در صورتی که قراردادش مورد بازنگری قرار نگیرد، تمایلی به ادامه همکاری با پرسپولیس نخواهد داشت و پس از پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ به این تیم باز نخواهد گشت.

محمدی در حال حاضر همراه تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آماده‌سازی جام جهانی ۲۰۲۶ در کشور مکزیک حضور دارد و زیر نظر امیر قلعه‌نویی خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده می‌کند. به همین دلیل مذاکرات نهایی درباره آینده او و وضعیت قراردادش به پس از پایان مسابقات موکول شده است.

باید دید مدیران پرسپولیس در هفته‌های آینده چه تصمیمی در خصوص درخواست این بازیکن اتخاذ خواهند کرد و آیا طرفین به توافقی برای ادامه همکاری دست می‌یابند یا میلاد محمدی پس از پایان جام جهانی در مسیر جدایی از جمع سرخپوشان قرار خواهد گرفت.