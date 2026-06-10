ه گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تازهترین بهروزرسانی خود، تیم فوتبال گلگهر سیرجان را به عنوان سومین نماینده ایران در رقابتهای آسیایی فصل آینده معرفی کرده است، بررسیها نشان میدهد این موضوع هنوز به صورت قطعی نهایی نشده و احتمال تغییر در فهرست نمایندگان ایران وجود دارد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، فدراسیون فوتبال ایران اسامی ۶ تیم را برای حضور در رقابتهای آسیایی به AFC معرفی کرده است. در این بین، حضور تیمهای تراکتور تبریز و استقلال در لیگ نخبگان آسیا قطعی شده اما وضعیت سهمیه سوم همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی قرار دارد.
برخی اعتقاد دارند معرفی گلگهر از سوی AFC بر اساس جایگاه فعلی این تیم در جدول مسابقات لیگ برتر انجام شده و هنوز رأی نهایی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درباره پرونده دیدار گلگهر سیرجان و چادرملو اردکان صادر نشده است؛ رأیی که میتواند در تعیین تیم صاحب سهمیه آسیایی تأثیرگذار باشد.
بر همین اساس، تا زمان اعلام رأی کمیته استیناف، شانس سه تیم پرسپولیس، گلگهر سیرجان و چادرملو اردکان برای کسب سهمیه حضور در رقابتهای آسیایی حفظ خواهد شد و معرفی رسمی نماینده سوم ایران پس از مشخص شدن وضعیت این پرونده انجام میشود.
نکته قابل توجه این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا در اطلاعیه و فهرست منتشرشده خود هیچ اشارهای به وجود ابهام یا مشروط بودن سهمیه سوم ایران نکرده و صرفاً نام گلگهر سیرجان را به عنوان نماینده ایران درج کرده است. این در حالی است که طبق پیگیریهای صورت گرفته، تعیین تکلیف نهایی این سهمیه همچنان منوط به رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران است.
بر اساس برنامه اعلام شده، فدراسیون فوتبال ایران تا روز نهم تیرماه فرصت دارد نماینده نهایی خود را برای حضور در رقابتهای آسیایی فصل آینده به AFC معرفی کند.
تا اعلام نشدن رای کمیته استیناف؛
ابهام در معرفی سومین نماینده ایران به AFC/ پرسپولیس هنوز امیدوار است
با اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم گل گهر به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نام برده اما همچنان پرسپولیس شانس دارد.
ه گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تازهترین بهروزرسانی خود، تیم فوتبال گلگهر سیرجان را به عنوان سومین نماینده ایران در رقابتهای آسیایی فصل آینده معرفی کرده است، بررسیها نشان میدهد این موضوع هنوز به صورت قطعی نهایی نشده و احتمال تغییر در فهرست نمایندگان ایران وجود دارد.
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