به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال کره‌جنونی و جمهوری چک در دومین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه A صبح امروز جمعه ۲۲ خرداد و از ساعت ۰۵:۳۰ به وقت تهران و ۲۲ به وقت مکزیک با قضاوت عمر و در ورزشگاه گوادالاخارا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود کره‌جنونی خاتمه یافت.

* تصاویری از هواداران تیم ملی فوتبال کره‌جنونی کره‌جنونی در ورزشگاه گوادلاخارا

از همان ابتدای مسابقه، مدافعان کناری کره جنوبی با نفوذهای مداوم به زمین حریف، فشار زیادی روی ساختار دفاعی جمهوری چک ایجاد کردند. این رویکرد تهاجمی اگرچه ریسک بالایی داشت، اما باعث شد کره‌ای‌ها مالکیت بیشتری بر جریان بازی پیدا کنند.

در دقیقه ۱۳، یکی از بهترین فرصت‌های مسابقه برای کره جنوبی رقم خورد. همکاری خوب بازیکنان خط حمله با پاس عمقی لی کانگ این برای لی جائه سونگ همراه شد و این بازیکن نیز توپ را برای سون هیونگ مین مهیا کرد، اما ضربه کاپیتان کره جنوبی با واکنش به‌موقع توماش سوچک راهی کرنر شد. در ادامه همین صحنه، ضربه سر لی هان بئوم از کنار دروازه به بیرون رفت.

فشار کره جنوبی باعث شد بازیکنان جمهوری چک برای دقایقی در زمین خودی محبوس شوند و در خروج از زیر فشار حریف با مشکل مواجه شوند.

با این حال در دقیقه ۱۶، جمهوری چک روی یک ضدحمله خطرناک تا آستانه گلزنی پیش رفت. لوکاش پروود پس از توپ‌گیری در میانه زمین با نفوذی سریع وارد محوطه جریمه شد و توپ را برای پاتریک شیک ارسال کرد اما این مهاجم نتوانست از فاصله نزدیک ضربه دقیقی به سمت دروازه بزند. در نهایت کیم مین جائه با دخالتی مؤثر خطر را از دروازه کره جنوبی دور کرد.

در دقیقه ۲۶ بازی برای دقایقی متوقف شد؛ جایی که مشخص شد پیراهن پاول شولتس در برخورد با لی هان بئوم پاره شده و نیاز به تعویض دارد.

با گذشت زمان، بار سنگینی از وظایف دفاعی بر دوش توماش سوچک قرار گرفت و هافبک باتجربه جمهوری چک مجبور بود فضای وسیعی از زمین را پوشش دهد؛ موضوعی که در برابر تحرک بالای لی کانگ این، کار را برای چک‌ها دشوارتر کرده بود.

در یکی از صحنه‌های نیمه اول دیدار کره جنوبی و جمهوری چک، پیراهن پاول شولتس، بازیکن تیم ملی جمهوری چک، بر اثر درگیری با مدافع حریف پاره شد.

در دقیقه ۳۸، کره جنوبی بار دیگر صاحب موقعیت شد. سون هیونگ مین پس از کنترل توپ در پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی از فاصله حدود ۲۵ متری کرد، اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت تا همچنان نتیجه بدون گل باقی بماند.

در مجموع نیمه نخست با برتری نسبی کره جنوبی همراه بوده و این تیم موقعیت‌های بیشتری نسبت به جمهوری چک خلق کرده است، اما دو تیم هنوز موفق به باز کردن دروازه یکدیگر نشده‌اند.

شروع نیمه دوم

نیمه دوم دیدار تیم‌های ملی کره جنوبی و جمهوری چک در حالی آغاز شد که دو تیم بدون تغییر نسبت به نیمه نخست وارد زمین شدند و کره‌ای‌ها بازی را از سر گرفتند.

در دقایق ابتدایی نیمه دوم، جمهوری چک روی پنجمین ضربه کرنر خود خطرساز شد اما مدافعان کره جنوبی در نهایت توپ را از محوطه جریمه دور کردند. در ادامه نیز سون هیونگ مین نتوانست از ضدحمله تیمش استفاده کند و توپ را حفظ کند.

کره جنوبی در دقیقه ۴۹ یکی از بهترین فرصت‌های خود را خلق کرد. هوانگ این بئوم با نفوذی سریع به سمت دروازه جمهوری چک شوتی زمینی روانه دروازه کرد که ماتئی کووار با واکنشی مناسب آن را مهار کرد. در ادامه نیز مدافعان چک پیش از رسیدن توپ برگشتی به مهاجمان کره جنوبی، خطر را دفع کردند.

با گذشت زمان، شاگردان هونگ میونگ بو در کره جنوبی مالکیت بیشتری روی توپ پیدا کردند و از زمان آغاز نیمه دوم حدود ۶۵ درصد مالکیت را در اختیار داشتند. هر دو شوت در چارچوب ثبت‌شده این دقایق نیز توسط بازیکنان کره جنوبی به ثبت رسید.

در دقیقه ۵۷ بار دیگر کره جنوبی به گل نزدیک شد. لی جائه سونگ با یک پاس دقیق، سون هیونگ مین را در موقعیت تک به تک قرار داد اما ماتئی کووار با خروجی به‌موقع و واکنشی درخشان مانع گلزنی مهاجم کره‌ای شد.

قفل دروازه کره‌جنونی باز شد

در حالی که کره جنوبی فرصت‌های متعددی را از دست داده بود، جمهوری چک در دقیقه ۵۹ برخلاف جریان بازی به گل رسید. این گل از روی یک پرتاب اوت بلند به ثمر رسید جایی که ولادیمیر کوفال توپ را به داخل محوطه جریمه ارسال کرد و لادیسلاو کریچی با ضربه سری قدرتمند دروازه کره جنوبی را باز کرد.

مدافعان کره جنوبی در مهار این ارسال بلند عملکرد موفقی نداشتند تا جمهوری چک با وجود فرصت‌های کمتر، با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد و کره‌ای‌ها تاوان موقعیت‌های از دست رفته، به ویژه توسط سون هیونگ مین، را بدهند.

کره‌جنونی خیلی زود به بازی برگشت

تیم ملی کره جنوبی در دقیقه ۶۸ دیدار برابر جمهوری چک سرانجام مزد حملات خود را گرفت و بازی را به تساوی یک بر یک کشاند.

در شرایطی که به نظر می‌رسید جمهوری چک پس از گل نخست خود کنترل مسابقه را در دست گرفته و به دنبال حفظ برتری است، کره‌ای‌ها با یک حرکت ترکیبی زیبا به گل تساوی رسیدند.

در این صحنه، لی کانگ این با پاس دقیق خود هوانگ این بئوم را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد. هافبک کره جنوبی با یک کنترل فوق‌العاده و تغییر مسیر هوشمندانه توپ روی پای راست خود، مدافعان حریف را از جریان بازی خارج کرد و سپس با ضربه‌ای فنی و حساب‌شده توپ را از مقابل دروازه‌بان عبور داد تا توپ آرام‌آرام وارد دروازه جمهوری چک شود.

این گل زیبا که روی خلاقیت فردی و هماهنگی بالای بازیکنان کره جنوبی به ثمر رسید، ورزشگاه را به وجد آورد و نتیجه مسابقه را در دقیقه ۶۸ به تساوی یک بر یک تغییر داد.

کره جنوبی که در دقایق گذشته فرصت‌های متعددی را از دست داده بود، سرانجام توانست قفل دروازه جمهوری چک را بشکند و امیدهای خود را برای کسب پیروزی در این مسابقه زنده نگه دارد.

در دقیقه ۷۲ و پس از گل تساوی کره جنوبی، بازی برای کولینگ برک متوقف شد تا دو تیم فرصت بازسازی شرایط فنی و بدنی خود را داشته باشند. در همین مقطع، سون هیونگ مین از زمین خارج شد و جای خود را به او هیون گیو داد. مهاجم باتجربه کره جنوبی اگرچه موفق به گلزنی نشد، اما پس از گل تساوی تیمش با روحیه‌ای بهتر زمین مسابقه را ترک کرد.

VAR علیه جمهوری چک

در دقیقه ۷۷، توماش سوچک روی یک ضربه ایستگاهی با ضربه سری دقیق دروازه کره جنوبی را باز کرد و حتی جشن معروف خود را نیز آغاز کرد، اما کمک‌داور بلافاصله پرچم خود را بالا برد. بررسی تصاویر نیز نشان داد گل به دلیل آفساید مردود بوده و نتیجه همچنان مساوی باقی ماند.

کره‌جنونی کامبک زد

تنها سه دقیقه بعد، کره جنوبی ضربه نهایی خود را وارد کرد. هوانگ این بئوم که یکی از بهترین بازیکنان میدان بود، با نفوذی خطرناک از سمت راست و ارسالی دقیق توپ را به مقابل دروازه رساند. او هیون گیو، مهاجم تازه‌وارد کره جنوبی، از فاصله‌ای نزدیک ضربه خود را روانه دروازه کرد. توپ پس از برخورد به دست ماتئی کووار، دروازه‌بان جمهوری چک، تغییر مسیر داد و وارد گوشه دروازه شد تا کره جنوبی در دقیقه ۸۰ با نتیجه ۲ بر یک پیش بیفتد.

در نهایت این بازی با برتری کره‌ای ها به پایان رسید تا نماینده قاره آسیا در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ سه امتیاز بازی را کسب کند.

در دیگر بازی گروه A و در دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ خرداد تیم ملی فوتبال مکزیک با نتیجه ۲ بر صفر آفریقای جنوبی را شکست داد.

با توجه به نتایج به دست آمده در گروه A، مکزیک با تفاضل گل بهتر نسبت به کره‌جنونی صدر نشین است و تیم های جمهوری چک و آفریقای جنوبی نیز در رده های سوم و چهارم قرار دارند.