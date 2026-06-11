مکزیک - آفریقای جنوبی؛ تکرار تاریخ پس از ۱۶ سال/ ۱۰۴ رقابت برای ۴۸ تیم

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ پس از مدتها انتظار، از شامگاه پنحشنبه به طور رسمی آغاز میشود؛ رقابتهایی که با دیدار تیمهای ملی مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه مکزیکوسیتی (آزتکا) کلید خواهد خورد.
این مسابقه، آغازگر بزرگترین دوره تاریخ جام جهانی است؛ تورنمنتی که با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ مسابقه، به میزبانی مشترک مکزیک، آمریکا و کانادا برگزار میشود و فوتبالدوستان سراسر جهان را به مدت حدود یک ماه در اوج هیجان و رقابتهای نفسگیر قرار خواهد داد.
دیدار افتتاحیه از گروه A برگزار میشود و دو تیم مکزیک به عنوان یکی از میزبانان و آفریقای جنوبی در شرایطی برابر هم قرار میگیرند که نگاه میلیونها هوادار فوتبال در سراسر جهان به این مسابقه دوخته شده است.
جام جهانی ۲۰۲۶ با ساختار جدید خود، قرار است یکی از گستردهترین و پرمخاطبترین دورههای تاریخ این رقابتها باشد؛ دورهای که از همان شب نخست، با تقابل میزبان و یکی از نمایندگان آفریقا، رسماً وارد فضای جدی و پرهیجان خود میشود.
تیم ملی آفریقای جنوبی با هدایت «هوگو بروس» و پس از صدرنشینی در گروه C رقابتهای انتخابی قاره آفریقا موفق به صعود به جام جهانی شده و این تیم برای چهارمین بار در تاریخ خود حضور در این رقابتها را تجربه میکند.
در گروه A این رقابتها علاوه بر مکزیک و آفریقای جنوبی، تیمهای ملی کره جنوبی و جمهوری چک نیز حضور دارند و رقابت در این گروه آغاز شده است.
ترکیب احتمالی دو تیم نیز به شرح زیر است:
* مکزیک: رِنگل، گالاردو، واسکز، مونتس، رِیِس، گوتیرز، لیرا، فیدالگو، کینیونس، آلوارادو، خیمنز
* آفریقای جنوبی: ویلیامز، موداو، اوکون، امبوکازی، مودیبا، موکوئنا، سیتوله، امباتا، مورهمی، فاستر، آپولیس
این دیدار همچنین یادآور تقابل تاریخی دو تیم در افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰ است؛ جایی که «سیفیوه شابالالا» با گلی تماشایی در تاریخ فوتبال آفریقا ماندگار شد و «رافائل مارکز» نیز برای مکزیک گلزنی کرد. نکته قابل توجه اینکه مارکز در این دوره از رقابتها به عنوان دستیار «خاویر آگیره» روی نیمکت مکزیک حضور دارد.
ورزشگاه مکزیکوسیتی (آزتکا) برای سومین بار میزبان جام جهانی خواهد بود و پیشتر در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ میزبان فینال این رقابتها بوده است. این ورزشگاه تاریخی تاکنون میزبان ستارگانی چون پله و دیهگو مارادونا بوده است.
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