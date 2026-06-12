نخستین تساوی جام جهانی ۲۰۲۶/ توقف کانادا مقابل بوسنی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال کانادا و بوسنی و هرزگوین از گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه جمعه ۲۲ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در سومین بازی این مسابقات در ورزشگاه تورنتو و با قضاوت فاکوندو تلو رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

پیش از آغاز این بازی مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در کانادا که یکی از میزبانان این مسابقات است برگزار شد.

کانادایی‌ها در دقایق ابتدایی بازی رویکردی تهاجمی در پیش گرفتند و در دقیقه ۳ نخستین کرنر مسابقه را به دست آوردند اما این فرصت برای آنها ثمری نداشت.

در ادامه، بوسنی و هرزگوین نیز در دقیقه ۳ نخستین موقعیت خود را روی ضربه ممیچ خلق کرد که این توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. حملات دو تیم در دقایق ابتدایی ادامه داشت و در دقیقه ۶ ارسال باسیچ با ضربه سر لوکیچ همراه شد اما این فرصت نیز به گل تبدیل نشد.

پس از گذشت دقایقی از بازی، جریان مسابقه متعادل‌تر شد و دو تیم بیشتر در میانه میدان به دنبال کنترل توپ بودند. در دقیقه ۱۳ جانستون با متوقف کردن ضدحمله بوسنی روی ممیچ مرتکب خطا شد و نخستین کارت زرد این مسابقه را دریافت کرد. ضربه آزاد حاصل از این صحنه نیز خطری برای دروازه کانادا ایجاد نکرد.

در دقیقه ۱۴ کانادا بار دیگر از روی ارسال جاناتان دیوید صاحب ضربه کرنر شد اما این فرصت نیز برای میزبان سودی نداشت تا بازی همچنان با تساوی بدون گل دنبال شود.

کانادایی‌ها که از اواسط نیمه نخست بر جریان مسابقه مسلط شده بودند، در دقیقه ۱۷ بهترین فرصت خود را برای باز کردن دروازه بوسنی و هرزگوین به دست آوردند اما ضربه جاناتان دیوید در موقعیتی مناسب مستقیماً در اختیار دروازه‌بان حریف قرار گرفت تا این موقعیت از دست برود.

بوسنی بر خلاف جریان بازی به گل رسید

در شرایطی که حملات کانادا نوید رسیدن این تیم به گل را می‌داد، بوسنی و هرزگوین در دقیقه ۲۱ برخلاف روند بازی به گل نخست مسابقه دست یافت. روی یک ضربه کرنر، سیاد کولاشیناچ با ضربه سری هوشمندانه توپ را در دهانه دروازه برای یوو لوکیچ مهیا کرد و این بازیکن با ضربه سر دروازه کانادا را باز کرد تا بوسنی با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.

این گل که نخستین گل ملی لوکیچ محسوب می‌شود، شوک بزرگی به میزبان وارد کرد. در ادامه نیز مشخص شد نقش کولاشیناچ در این صحنه تا چه اندازه تعیین‌کننده بوده است؛ کاپیتان بوسنی با جای‌گیری مناسب و ضربه سر دقیق خود زمینه‌ساز گل تیمش شد.

پس از به ثمر رسیدن این گل و برگزاری وقفه کوتاه برای استراحت و نوشیدن آب، بازی از سر گرفته شد و بوسنی با برتری یک بر صفر به کار خود ادامه داد.

پس از دریافت گل، بازیکنان کانادا واکنش مثبتی به نمایش گذاشتند و در دقیقه ۳۱ با افزایش فشار روی دروازه بوسنی و هرزگوین، تلاش کردند بازی را به تساوی بکشانند. حملات میزبان با برنامه و هدفمند دنبال می‌شود اما همچنان بهترین فرصت کانادا در این مسابقه همان موقعیتی است که جاناتان دیوید در نیمه نخست از دست داد.

شروع نیمه دوم

نیمه دوم دیدار تیم‌های ملی کانادا و بوسنی و هرزگوین در حالی در تورنتو آغاز شد که شاگردان «جسی مارسش» در تیم کانادا و به عنوان میزبان با انگیزه جبران گل خورده وارد میدان شدند و خیلی زود فشار خود را روی دروازه حریف افزایش دادند.

بوسنی که در دقایق پایانی نیمه نخست تحت فشار شدید کانادا قرار داشت، در شروع نیمه دوم نیز بیشتر به ضدحملات سریع چشم دوخته بود، هرچند چند حرکت تند و خطرناک این تیم روی ضدحمله توانست برای لحظاتی خط دفاع کانادا را به دردسر بیندازد.

در دقیقه ۴۹ نیز برخوردی شدید میان دروازه‌بان بوسنی و مهاجم کانادا رخ داد که در جریان آن هر دو بازیکن روی زمین افتادند و نیاز به مداوا پیدا کردند. در این صحنه بازیکنان کانادا اعتقاد به خطای پنالتی داشتند اما داور اعتقادی به اعلام پنالتی نداشت و اعلام کرد دروازه‌بان زودتر به توپ رسیده و آن را دفع کرده است.

پس از دقایقی توقف برای مداوا، بازی از سر گرفته شد و همچنان کانادا تیم برتر میدان از نظر مالکیت و فشار هجومی به نظر می‌رسید.

بوسنی و هرزگوین نیز روی ضدحملات سریع توسط ارمیدین دمیرُویچ و دیگر مهاجمان خود صاحب موقعیت شد که ماکسیم کرپو دروازه‌بان کانادا با واکنش به موقع مانع از افزایش اختلاف شد تا بازی کاملاً متعادل و پرتنش دنبال شود.

در دقیقه ۶۲ هر دو تیم دست به تعویض‌های گسترده‌ای زدند؛ به این ترتیب لیام میلر، جاناتان دیوید و تاجون بوکانان از ترکیب کانادا خارج شدند و به ترتیب پرومیس دیوید، علی احمد و جیکوب شفلبورگ وارد میدان شدند. همچنین در ترکیب بوسنی نیز ایوان باسیچ و یووو لوکیچ (گلزن تیم) جای خود را به سامد بازدار و آرمن گیگوویچ دادند.

در دقیقه ۶۷ جدی‌ترین فرصت کانادا در نیمه دوم خلق شد اما ضربه سر مهاجم این تیم در آستانه دروازه با واکنش مدافع بوسنی، نیهاد کاتیچ، از روی خط دروازه دفع شد تا همچنان دروازه میهمان بسته بماند.

در ادامه نیز با وجود برتری کانادا در مالکیت توپ و فشار هجومی، بوسنی و هرزگوین با حفظ انسجام دفاعی و اتکا به ضدحملات، برتری یک بر صفر خود را حفظ کرد.

تعویض طلایی برای کانادا گل کاشت

در دقیقه ۷۹، روی یک حرکت ترکیبی از بازیکنان کانادا و پاس‌کاری در عمق، کایل لارین که به‌تازگی وارد زمین شده بود، موفق شد دروازه بوسنی را باز کند. این گل که با تأثیرگذاری کونِه در آغاز حمله و پاس در عرض پرومیس دیوید همراه بود، پس از برخورد به مدافع بوسنی، وارد دروازه شد تا نتیجه یک بر یک و بازی به تساوی کشیده شود.

پس از این گل، شاگردان جسی مارسش روحیه مضاعفی گرفتند و فشار خود را برای رسیدن به گل دوم افزایش دادند. در سوی مقابل، بوسنی و هرزگوین که در دقایق پایانی تحت فشار سنگین قرار گرفته بود، با تعویض‌های تدافعی تلاش کرد جریان بازی را کنترل کند.

در دقیقه ۸۴، سیاد کولاشیناچ، کاپیتان و مدافع باتجربه بوسنی، به دلیل مصدومیت از زمین مسابقه خارج شد و جای خود را به برنیچ داد؛ تغییری که کار را برای تیم میهمان در دقایق حساس پایانی دشوارتر کرد.

در ادامه، بازی با حضور ۴۳ هزار و ۲ نفر تماشاگر در ورزشگاه ادامه یافت و دو تیم تلاش کردند در لحظات پایانی به گل برتری دست پیدا کنند، اما این بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید.

با کسب یک امتیاز این بازی کانادا برای اولین بار در ادوار مسابقات جام جهانی صاحب امتیاز شد. پیش از این و در ۶ بازی گذشته کانادا در ادوار مختلف جام جهانی این تیم موفق به کسب امتیاز در هیچ دیداری نشده بود.

در دیگر بازی این گروه تیم های ملی فوتبال قطر و سوئیس امشب (شنبه ۲۴ خرداد) و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.