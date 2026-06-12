به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال کانادا و بوسنی و هرزگوین از گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه جمعه ۲۲ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در سومین بازی این مسابقات در ورزشگاه تورنتو و با قضاوت فاکوندو تلو رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود بوسنی و هرزگوین خاتمه یافت. یوو لوکیچ زننده تنها گل بازی در این نیمه بود.
کاناداییها در دقایق ابتدایی بازی رویکردی تهاجمی در پیش گرفتند و در دقیقه ۳ نخستین کرنر مسابقه را به دست آوردند اما این فرصت برای آنها ثمری نداشت.
در ادامه، بوسنی و هرزگوین نیز در دقیقه ۳ نخستین موقعیت خود را روی ضربه ممیچ خلق کرد که این توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. حملات دو تیم در دقایق ابتدایی ادامه داشت و در دقیقه ۶ ارسال باسیچ با ضربه سر لوکیچ همراه شد اما این فرصت نیز به گل تبدیل نشد.
پس از گذشت دقایقی از بازی، جریان مسابقه متعادلتر شد و دو تیم بیشتر در میانه میدان به دنبال کنترل توپ بودند. در دقیقه ۱۳ جانستون با متوقف کردن ضدحمله بوسنی روی ممیچ مرتکب خطا شد و نخستین کارت زرد این مسابقه را دریافت کرد. ضربه آزاد حاصل از این صحنه نیز خطری برای دروازه کانادا ایجاد نکرد.
در دقیقه ۱۴ کانادا بار دیگر از روی ارسال جاناتان دیوید صاحب ضربه کرنر شد اما این فرصت نیز برای میزبان سودی نداشت تا بازی همچنان با تساوی بدون گل دنبال شود.
کاناداییها که از اواسط نیمه نخست بر جریان مسابقه مسلط شده بودند، در دقیقه ۱۷ بهترین فرصت خود را برای باز کردن دروازه بوسنی و هرزگوین به دست آوردند اما ضربه جاناتان دیوید در موقعیتی مناسب مستقیماً در اختیار دروازهبان حریف قرار گرفت تا این موقعیت از دست برود.
بوسنی بر خلاف جریان بازی به گل رسید
در شرایطی که حملات کانادا نوید رسیدن این تیم به گل را میداد، بوسنی و هرزگوین در دقیقه ۲۱ برخلاف روند بازی به گل نخست مسابقه دست یافت. روی یک ضربه کرنر، سیاد کولاشیناچ با ضربه سری هوشمندانه توپ را در دهانه دروازه برای یوو لوکیچ مهیا کرد و این بازیکن با ضربه سر دروازه کانادا را باز کرد تا بوسنی با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.
این گل که نخستین گل ملی لوکیچ محسوب میشود، شوک بزرگی به میزبان وارد کرد. در ادامه نیز مشخص شد نقش کولاشیناچ در این صحنه تا چه اندازه تعیینکننده بوده است؛ کاپیتان بوسنی با جایگیری مناسب و ضربه سر دقیق خود زمینهساز گل تیمش شد.
پس از به ثمر رسیدن این گل و برگزاری وقفه کوتاه برای استراحت و نوشیدن آب، بازی از سر گرفته شد و بوسنی با برتری یک بر صفر به کار خود ادامه داد.
پس از دریافت گل، بازیکنان کانادا واکنش مثبتی به نمایش گذاشتند و در دقیقه ۳۱ با افزایش فشار روی دروازه بوسنی و هرزگوین، تلاش کردند بازی را به تساوی بکشانند. حملات میزبان با برنامه و هدفمند دنبال میشود اما همچنان بهترین فرصت کانادا در این مسابقه همان موقعیتی است که جاناتان دیوید در نیمه نخست از دست داد.
در نهایت این بازی در نیمه اول با برتری بوسنی به پایان رسید.
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