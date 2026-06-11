مکزیک پیروز نیمه اول بازی با آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی در بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ با قضاوت ویلتون سامپایو در ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با گل جولیان کینیونس به سود مکزیک خاتمه یافت.

دیدار تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی در حالی برگزار شد که به دلیل برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات، آغاز بازی با حداقل پنج دقیقه تأخیر همراه بود.

شاگردان آگیره در مکزیک بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴ نخستین موقعیت جدی مسابقه را خلق کردند. در این صحنه خیمنز از پشت محوطه جریمه با یک ضربه روی پا دروازه آفریقای جنوبی را تهدید کرد اما واکنش تماشایی دروازه‌بان مانع از باز شدن دروازه شد.

اولین گل جام جهانی ۲۰۲۶

برتری مکزیک سرانجام در دقیقه ۸ به گل تبدیل شد. اشتباه فاحش مدافع آفریقای جنوبی باعث شد توپ در پشت محوطه جریمه به کینیونس برسد. این مهاجم پس از پیشروی به سمت دروازه و ورود به محوطه جریمه، با ضربه‌ای دقیق توپ را وارد دروازه کرد تا نخستین گل مسابقات را به نام خود ثبت کند.

پس از این گل، مکزیک همچنان تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۱۹ بار دیگر کینیونس فرصت داشت اختلاف را افزایش دهد اما ضربه از راه دور او با اختلافی اندک از بالای دروازه به بیرون رفت.

در ادامه و با توجه به شرایط جوی، داور مسابقه در دقیقه ۲۴ دستور توقف موقت بازی را صادر کرد تا بازیکنان برای «کولینگ برک» زمین را ترک کنند. این وقفه حدود سه دقیقه به طول انجامید و پس از آن دو تیم بار دیگر به زمین بازگشتند تا مسابقه از سر گرفته شود.

مکزیک همچنان مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشت و بازی بیشتر در نیمه زمین آفریقای جنوبی دنبال می‌شد. با این حال برتری این تیم در دقیقه ۳۵ هنوز به خلق موقعیت‌های خطرناک متعدد منجر نشده بود و بازیکنان آفریقای جنوبی نیز نمایش کم‌فروغی ارائه می‌کردند و در فاز هجومی حرفی برای گفتن نداشتند.

فشار حملات مکزیک در دقیقه ۴۲ بار دیگر می‌توانست نتیجه مسابقه را تغییر دهد. در این صحنه گوتیرز با یک پاس مناسب در محوطه جریمه، کینیونس را در موقعیت گلزنی قرار داد اما ضربه این مهاجم پس از برخورد به تیرک دروازه راهی به تور پیدا نکرد تا اختلاف همچنان روی یک گل باقی بماند.

مکزیک در دقایق پایانی نیمه نخست نیز تیم برتر میدان بود اما بی‌دقتی مهاجمان و مقاومت خط دفاعی آفریقای جنوبی مانع از افزایش تعداد گل‌های این تیم شد. :