تساوی کره جنوبی و جمهوری چک در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال کرهجنونی و جمهوری چک در دومین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه A صبح امروز جمعه ۲۲ خرداد و از ساعت ۰۵:۳۰ به وقت تهران با قضاوت عمر و در ورزشگاه گوادالاخارا مکزیک رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.
* تصاویری از هواداران تیم ملی فوتبال کرهجنونی کرهجنونی در ورزشگاه گوادلاخارا
از همان ابتدای مسابقه، مدافعان کناری کره جنوبی با نفوذهای مداوم به زمین حریف، فشار زیادی روی ساختار دفاعی جمهوری چک ایجاد کردند. این رویکرد تهاجمی اگرچه ریسک بالایی داشت، اما باعث شد کرهایها مالکیت بیشتری بر جریان بازی پیدا کنند.
در دقیقه ۱۳، یکی از بهترین فرصتهای مسابقه برای کره جنوبی رقم خورد. همکاری خوب بازیکنان خط حمله با پاس عمقی لی کانگ این برای لی جائه سونگ همراه شد و این بازیکن نیز توپ را برای سون هیونگ مین مهیا کرد، اما ضربه کاپیتان کره جنوبی با واکنش بهموقع توماش سوچک راهی کرنر شد. در ادامه همین صحنه، ضربه سر لی هان بئوم از کنار دروازه به بیرون رفت.
فشار کره جنوبی باعث شد بازیکنان جمهوری چک برای دقایقی در زمین خودی محبوس شوند و در خروج از زیر فشار حریف با مشکل مواجه شوند.
با این حال در دقیقه ۱۶، جمهوری چک روی یک ضدحمله خطرناک تا آستانه گلزنی پیش رفت. لوکاش پروود پس از توپگیری در میانه زمین با نفوذی سریع وارد محوطه جریمه شد و توپ را برای پاتریک شیک ارسال کرد اما این مهاجم نتوانست از فاصله نزدیک ضربه دقیقی به سمت دروازه بزند. در نهایت کیم مین جائه با دخالتی مؤثر خطر را از دروازه کره جنوبی دور کرد.
در دقیقه ۲۶ بازی برای دقایقی متوقف شد؛ جایی که مشخص شد پیراهن پاول شولتس در برخورد با لی هان بئوم پاره شده و نیاز به تعویض دارد.
با گذشت زمان، بار سنگینی از وظایف دفاعی بر دوش توماش سوچک قرار گرفت و هافبک باتجربه جمهوری چک مجبور بود فضای وسیعی از زمین را پوشش دهد؛ موضوعی که در برابر تحرک بالای لی کانگ این، کار را برای چکها دشوارتر کرده بود.
در دقیقه ۳۸، کره جنوبی بار دیگر صاحب موقعیت شد. سون هیونگ مین پس از کنترل توپ در پشت محوطه جریمه اقدام به شوتزنی از فاصله حدود ۲۵ متری کرد، اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت تا همچنان نتیجه بدون گل باقی بماند.
در مجموع نیمه نخست با برتری نسبی کره جنوبی همراه بوده و این تیم موقعیتهای بیشتری نسبت به جمهوری چک خلق کرده است، اما دو تیم هنوز موفق به باز کردن دروازه یکدیگر نشدهاند.
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