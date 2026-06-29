باز شدن پای دولت کره به دلایل حذف تیم ملی فوتبال و استعفای سرمربی!

به گزارش خبرنگار مهر،«لی جه میونگ» از وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری خواسته است تا بررسی کاملی درباره تمام تخلفات و بینظمیهایی انجام دهد که مانع از صعود تیم ملی کرهجنوبی به مرحله بعدی جام جهانی شدهاند.
این حذف به یک بحران بزرگ تبدیل شده است. تیم ملی کرهجنوبی که در نخستین بازی خود با یک بازگشت هیجانانگیز مقابل تیم ملی جمهوری چک به پیروزی رسیده بود، در دو دیدار بعدی عملکردی بسیار ضعیف از خود نشان داد و در نهایت هم حذف شد و هم سرمربی تیم از سمت خود برکنار گردید.
یک روز پس از مشخص شدن تیمهای صعودکننده به مرحله یکشانزدهم نهایی که در میان آنها نام کرهجنوبی دیده نمیشود رئیسجمهور این کشور از وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری درخواست کرد تحقیقات گستردهای انجام دهد تا مشکلات و اشتباهاتی که منجر به این حذف سنگین شدهاند، مشخص شوند.
پس از شکست برابر آفریقای جنوبی، دولت پیشتر نیز بهشدت از فدراسیون فوتبال کرهجنوبی (KFA) انتقاد کرده بود. اکنون قرار است تمام خطاهای سازمانی و اجرایی این پروژه بررسی و روشن شود.
لی جه میونگ گفت: با توجه به اینکه از منابع مالی مالیاتدهندگان و حمایتهای دولتی برای حضور در جام جهانی استفاده میشود، از وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری میخواهم بهطور کامل شرایط این اتفاق را بررسی کند، دلایل آن را تحلیل کرده و راهکارهای جامعی برای جلوگیری از تکرار آن ارائه دهد و اصلاحات لازم را انجام دهد.» او همچنین تأکید کرد که از روندی که تیم ملی طی کرده «کاملاً شگفتزده و متعجب» شده است.
اخراج ناگهانی هونگ میونگ - بو
مدتی بود که بازگشت هونگ میونگ - بو به سمت سرمربیگری تیم ملی کرهجنوبی در داخل این کشور بحثبرانگیز شده بود. این مربی ۵۷ ساله پیشتر نیز هدایت تیم ملی را بر عهده داشت، اما آن دوره چندان موفق نبود.
پس از حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ جدایی او بلافاصله پس از حذف تیم رقم خورد. او در این رابطه گفت: صمیمانه از مردم کرهجنوبی که از تیم حمایت کردند عذرخواهی میکنم. امروز از سمت خود استعفا میدهم. پذیرش این مسئولیت هرگز تصمیم آسانی نبود، اما از لحظهای که آن را پذیرفتم، تنها هدفم این بود که وظایفم را تا پایان بهصورت مسئولانه انجام دهم.
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