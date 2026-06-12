درگذشت هوادار آلمانی در حاشیه دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌های مکزیکی و آرژانتینی از درگذشت یک هوادار آلمانی در حاشیه دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ میان تیم‌های ملی مکزیک و آفریقای جنوبی خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این هوادار ۸۱ ساله در نزدیکی ورزشگاه آزتکا (بانورته) شهر مکزیکوسیتی دچار حمله قلبی شد و بلافاصله نیروهای امدادی و پزشکی حاضر در محل عملیات احیای قلبی ـ ریوی را برای نجات وی آغاز کردند.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه نشان می‌دهد کادر پزشکی برای دقایقی تلاش گسترده‌ای جهت بازگرداندن علائم حیاتی این هوادار انجام داده‌اند، اما این اقدامات نتیجه‌بخش نبوده است.

اتاق بحران شهر مکزیکوسیتی نیز با تأیید این حادثه اعلام کرد که یک مرد حدوداً ۸۰ ساله با تابعیت آلمان پس از بروز وضعیت اضطراری در رمپ شماره ۲ ورزشگاه به مؤسسه ملی قلب مکزیک منتقل شد، اما در نهایت جان خود را از دست داد.

این اتفاق تلخ در حالی رخ داد که هزاران هوادار فوتبال از نقاط مختلف جهان برای تماشای دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه آزتکا حضور داشتند.