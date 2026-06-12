حاشیه در افتتاحیه جام جهانی؛ اعتراضات گسترده و درگیری با پلیس مکزیک

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ میان تیم‌های ملی مکزیک و آفریقای جنوبی، خیابان‌های اطراف ورزشگاه آزتکا در مکزیکوسیتی شاهد تجمعات گسترده اعتراضی و درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس بود؛ اتفاقی که تا حد زیادی فضای جشن آغاز بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان را تحت تأثیر قرار داد.

بر اساس گزارش رسانه‌ دیلی میل انگلیس، هزاران نفر از شهروندان مکزیکی در اعتراض به ناپدید شدن گسترده شهروندان، شرایط نامناسب کاری و برخی مشکلات اجتماعی و اقتصادی به خیابان‌ها آمدند. این تجمعات با حضور گروه‌های مختلف مدنی، اتحادیه‌های کارگری، معلمان و خانواده‌های افراد مفقودشده برگزار شد.

گفته می‌شود در روز افتتاحیه جام جهانی، هشت تجمع اعتراضی همزمان در نقاط مختلف پایتخت مکزیک شکل گرفت. یکی از اصلی‌ترین گروه‌های حاضر در این اعتراضات، خانواده‌ها و مادرانی بودند که سال‌ها در جست‌وجوی فرزندان و بستگان ناپدیدشده خود هستند.

بر اساس آمار «ثبت ملی افراد مفقودشده مکزیک»، در حال حاضر بیش از ۱۳۴ هزار نفر در این کشور مفقود یا ناپدید شده‌اند؛ آماری که همچنان روندی افزایشی دارد و به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی این کشور تبدیل شده است.

معترضان با شعار «با درد ما بازی نکنید» و در حالی که تصاویر و عکس‌های بستگان ناپدیدشده خود را در دست داشتند، خواستار توجه جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی به این بحران شدند. آنها معتقدند بسیاری از پرونده‌های مفقودشدگان سال‌هاست بدون نتیجه باقی مانده و از سوی نهادهای مسئول پیگیری جدی صورت نگرفته است.

اگرچه بخش عمده‌ای از حدود ۱۸ هزار شرکت‌کننده در این راهپیمایی‌ها به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند، اما ساعاتی پیش از آغاز مسابقه افتتاحیه، تنش‌هایی در اطراف ورزشگاه به وجود آمد. بنا بر اعلام نهادهای امنیتی مکزیکوسیتی، گروهی از افراد نقاب‌دار از میان معترضان جدا شده و تلاش کردند موانع امنیتی اطراف ورزشگاه را بشکنند.

در پی این اتفاق، نیروهای ضدشورش وارد عمل شدند و برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. همچنین حدود ۳۰۰ نیروی پلیس به همراه یگان‌های سواره در محل مستقر شدند. گزارش‌ها حاکی است چند ایستگاه مترو نیز به صورت موقت تعطیل و برخی موانع اطراف ورزشگاه تخریب شد.

در حالی که فضای بیرون ورزشگاه تحت تأثیر اعتراضات قرار داشت، مراسم افتتاحیه جام جهانی با اجرای خواننده های سرشناس برگزار شد و سپس تیم ملی مکزیک موفق شد در نخستین دیدار رقابت‌ها با نتیجه ۲ بر صفر آفریقای جنوبی را شکست دهد.

افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در شرایطی برگزار شد که اعتراضات اجتماعی و مطالبات مدنی در مکزیک، توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرد و به یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های آغاز این مسابقات تبدیل شد.