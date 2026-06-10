به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که در شهر تیخوانا مکزیک حضور دارد خود را برای حضور در این مسابقات آماده می کند و شاگردان امیر قلعه نویی امیداورند که بتوانند برای اولین بار طلسم شکنی کنند و جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورند.

او در گفت‌وگو با ESPN اظهار داشت: وضعیت برای همه ما واقعاً دشوار است. هر بازیکن مدام در حال پیگیری وضعیت خانواده‌ها و عزیزانش در ایران است و همین موضوع طبیعی است که روی تمرکز تیم تأثیر بگذارد.

جهانبخش در ادامه افزود: با وجود همه این شرایط، ما تلاش می‌کنیم حرفه‌ای بمانیم و وظیفه‌مان را برای خوشحال کردن مردم انجام دهیم.

او همچنین تأکید کرد که بازیکنان سعی دارند درگیر حواشی بیرونی نشوند، اما فضای موجود کار را برای تیم ملی دشوار کرده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل