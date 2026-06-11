تصاویر پیش از آغاز بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۶ از امشب، پنجشنبه ۲۱ خرداد، با برگزاری دیدار افتتاحیه بین تیمهای ملی مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد. این مسابقه از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه آزتکا شهر مکزیکوسیتی برگزار میشود تا پرونده بیستوسومین دوره بزرگترین رویداد فوتبال جهان رسماً گشوده شود.
رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم از سراسر جهان برگزار میشود و برای نخستین بار سه کشور مکزیک، آمریکا و کانادا به صورت مشترک میزبانی این مسابقات را بر عهده دارند. دیدار افتتاحیه نیز در ورزشگاه تاریخی آزتکا، یکی از مشهورترین ورزشگاههای فوتبال جهان، برگزار خواهد شد.
تیم ملی مکزیک به عنوان یکی از میزبانان مسابقات امیدوار است با حمایت هواداران خود شروعی موفق در این رقابتها داشته باشد، در حالی که آفریقای جنوبی نیز به دنبال ثبت یک شگفتی در نخستین دیدار جام خواهد بود.
با آغاز این مسابقه، تب و تاب جام جهانی ۲۰۲۶ رسماً آغاز میشود و میلیونها فوتبالدوست در سراسر جهان چشم به رقابتهایی خواهند داشت که طی هفتههای آینده قهرمان جدید فوتبال جهان را معرفی خواهد کرد.
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