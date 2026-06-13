واکنش فیفا به عدم صدور ویزا برای بازیکن غنا/ دخالتی در امور نداریم!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، بر اساس اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، «توماس پارتـی»، بازیکن تیم ملی فوتبال غنا که در بریتانیا با اتهامات مربوط به پرونده‌های غیر اخلاقی در دادگاه روبه‌رو است، به دلیل رد شدن درخواست ویزا از سوی دولت کانادا، قادر به همراهی تیمش در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ نخواهد بود.

فیفا در بیانیه‌ای اعلام کرد این بازیکن نمی‌تواند از کمپ تیم ملی غنا در شهر بوستون آمریکا به کانادا سفر کند تا در دیدار نخست مقابل پاناما در روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) حضور داشته باشد، زیرا درخواست ویزای او از سوی دولت کانادا رد شده است.

این نهاد تأکید کرد که در امور مهاجرتی کشورهای میزبان، از جمله بررسی و صدور ویزا، دخالتی ندارد و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه بر عهده دولت‌های میزبان است. فیفا همچنین یادآور شد که در تمام تورنمنت‌های گذشته نیز همین رویه اجرا شده و کشور میزبان در نهایت درباره ورود افراد تصمیم‌گیری می‌کند.

از سوی دیگر، مقامات مهاجرتی کانادا اعلام کردند که امکان ارائه جزئیات درباره پرونده‌های فردی وجود ندارد و امنیت شهروندان در اولویت قرار دارد. در بیانیه وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا آمده است که قوانین مهاجرتی بدون استثنا و به‌صورت یکسان برای همه اجرا می‌شود، صرف‌نظر از ملیت، جایگاه یا نقش فرد در رقابت‌ها.

همچنین تأکید شده است که افسران مهاجرت بر اساس قوانین و اطلاعات امنیتی و قضایی درباره صلاحیت ورود افراد تصمیم‌گیری می‌کنند و در صورت تشخیص تهدید احتمالی، می‌توانند از ورود فرد جلوگیری کنند.

طبق این گزارش، پارتی در دیدارهای بعدی غنا در مرحله گروهی مقابل انگلیس و کرواسی که در آمریکا برگزار می‌شود می‌تواند حضور داشته باشد، اما احتمال دارد تیم ملی غنا در صورت صعود، دوباره در مراحل حذفی به کانادا بازگردد.

در همین حال، مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند از پرونده قضایی این بازیکن آگاه هستند اما تأکید کرده‌اند که او هنوز محکوم نشده و پس از دریافت ویزا اجازه ورود به خاک آمریکا را داشته است. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا نیز اعلام کرد که همه مسافران، از جمله ورزشکاران، تحت بررسی‌های امنیتی قرار می‌گیرند و تصمیم‌گیری درباره ورود افراد به‌صورت موردی انجام می‌شود.

این گزارش همچنین به مشکلات مهاجرتی در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اشاره کرده و نمونه‌هایی از منع ورود برخی افراد مرتبط با مسابقات را ذکر کرده است.

پارتی، هافبک سابق آرسنال که اکنون در ویارئال اسپانیا بازی می‌کند، پیش‌تر به هفت فقره اتهام تجاوز و یک فقره تعرض جنسی مربوط به سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ اعتراف به بی‌گناهی کرده و قرار است سال آینده در دادگاه حاضر شود.