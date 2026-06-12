احضار دیپلمات ارشد آمریکایی به وزارت خارجه هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع هندی گزارش داد که دهلی نو معاون رئیس هیئت دیپلماتیک آمریکا را در اعتراض به هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری در سواحل عمان احضار کرد.

وزارت خارجه هند اعلام کرد: ما به یک دیپلمات آمریکایی اعلام کردیم حملات نیروهای آمریکا به کشتی‌های تجاری غیرقابل قبول است و امنیت و ثبات تجارت دریایی بین‌المللی را تضعیف می‌کند. این پیام را به معاون سفارت آمریکا نیز منتقل کرده‌ایم.

سارباناندا سونوال، وزیر کشتیرانی هند دیروز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: ۳ ملوان هندی که پس از حمله آمریکا به یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان مفقود شده بودند، شده اند.

بر اساس اعلام این رسانه، مانوج یاداو، دبیرکل اتحادیه دریانوردان هند نیز این موضوع را تأیید کرد.

این در حالیست که وزارت امور خارجه هند دیروز چهارشنبه کاردار آمریکا را در اعتراض به حمله واشنگتن به نفتکش هندی در سواحل عمان احضار کرد.

ناگاراج نایدو معاون وزیر امور خارجه هند (MEA)، جیسون میکس کاردار آمریکا در دهلی نو را احضار کرد و در مورد این حمله از وی توضیح خواست.

این رویداد پس از آن رخ داد که دهلی نو حمله به نفتکش ستبلو با نام «M/T Marivex» با پرچم پالائو را که حامل ۲۸ خدمه از جمله ۲۴ تبعه هندی بود، به شدت محکوم کرد.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) با ادعای اینکه این کشتی در تلاش بود به سمت آب‌ های ایران برود، به آن حمله کرده بود.